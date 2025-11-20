АО "Транснефть - Приволга" ввело в эксплуатацию два судна-бонопостановщика

20 ноября 2025 года в офисе АО "Транснефть - Приволга" в г. Самаре состоялась церемония подписания акта приемки-передачи от завода-изготовителя судов-бонопостановщиков. Суда названы в честь погибших в ходе специальной военной операции работников "Транснефть - Приволга": "Артем Аверьянов" и "Юрий Макарцев".

Участие в мероприятии приняли министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков, генеральный директор АО "Транснефть - Приволга" Дмитрий Бузлаев, первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Самарской области, полковник внутренней службы Алексей Степанов, генеральный директор группы компаний "Р-Флот" Алексей Клепиков, родственники Артема Аверьянова и Юрия Макарцева.

Дмитрий Бузлаев и Алексей Степанов приняли доклады капитанов судов и объявили о вводе бонопостановщиков в эксплуатацию. "Для нас особенно значимо присвоение судам имен работников, погибших в ходе выполнения воинского долга на СВО. Уверен, мы продолжим сохранять память и чтить подвиги наших героев", — подчеркнул Дмитрий Бузлаев.

Закладка судов состоялась на судостроительном комплексе компании "Р-Флот" в поселке Окский Нижегородской области 4 июня 2024 года, а их спуск на воду — 1 августа 2025 года. При строительстве использовались исключительно отечественные оборудование и материалы. Каждое судно оснащено современными системами навигации и видеонаблюдения.

Суда-бонопостановщики предназначены для ликвидации возможных разливов нефти или нефтепродуктов путем установки боновых заграждений и формирования нефтесборных ордеров. Кроме того, они могут использоваться для транспортировки средств ликвидации разливов, поиска и подъема людей с воды.

Министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков отметил значимость реализации проекта для региона, а также добавил, что "Транснефть - Приволга" для Самарской области является надежным партнером, совместно с которым реализуются важные производственные, социальные и экологические проекты.

Торжественная церемония завершилась награждением работников АО "Транснефть - Приволга", усилиями которых этот проект был реализован.