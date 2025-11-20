16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
АО "Транснефть - Приволга" ввело в эксплуатацию два судна-бонопостановщика Новые нефтяники: молодежь Сызранского НПЗ приняла клятву профессии АО "Транснефть - Приволга" обновило нефтепроводную инфраструктуру АО "Транснефть - Приволга" подключило участок нефтепровода в двух регионах Независимая нефтегазовая компания ввела в эксплуатацию новое месторождение в Самарской области

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" ввело в эксплуатацию два судна-бонопостановщика

САМАРА. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 80
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

20 ноября 2025 года в офисе АО "Транснефть - Приволга" в г. Самаре состоялась церемония подписания акта приемки-передачи от завода-изготовителя судов-бонопостановщиков. Суда названы в честь погибших в ходе специальной военной операции работников "Транснефть - Приволга": "Артем Аверьянов" и "Юрий Макарцев".

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Участие в мероприятии приняли министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков, генеральный директор АО "Транснефть - Приволга" Дмитрий Бузлаев, первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Самарской области, полковник внутренней службы Алексей Степанов, генеральный директор группы компаний "Р-Флот" Алексей Клепиков, родственники Артема Аверьянова и Юрия Макарцева.

Дмитрий Бузлаев и Алексей Степанов приняли доклады капитанов судов и объявили о вводе бонопостановщиков в эксплуатацию. "Для нас особенно значимо присвоение судам имен работников, погибших в ходе выполнения воинского долга на СВО. Уверен, мы продолжим сохранять память и чтить подвиги наших героев", — подчеркнул Дмитрий Бузлаев.

Закладка судов состоялась на судостроительном комплексе компании "Р-Флот" в поселке Окский Нижегородской области 4 июня 2024 года, а их спуск на воду — 1 августа 2025 года. При строительстве использовались исключительно отечественные оборудование и материалы. Каждое судно оснащено современными системами навигации и видеонаблюдения.

Суда-бонопостановщики предназначены для ликвидации возможных разливов нефти или нефтепродуктов путем установки боновых заграждений и формирования нефтесборных ордеров. Кроме того, они могут использоваться для транспортировки средств ликвидации разливов, поиска и подъема людей с воды.

Министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков отметил значимость реализации проекта для региона, а также добавил, что "Транснефть - Приволга" для Самарской области является надежным партнером, совместно с которым реализуются важные производственные, социальные и экологические проекты.

Торжественная церемония завершилась награждением работников АО "Транснефть - Приволга", усилиями которых этот проект был реализован.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

Фото на сайте

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30