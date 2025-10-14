16+
Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" завершило техперевооружение автоматизированной системы управления технологическим процессом на производственном объекте в Республике Татарстан

САМАРА. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
АО "Транснефть - Приволга" (дочернее предприятие ПАО "Транснефть") завершило техническое перевооружение и ввело в эксплуатацию автоматизированную систему управления технологическим процессом (АСУТП) на блочно-комплектной насосной станции (БКНС) "Поповка" Бугурусланского районного нефтепроводного управления.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Работы по замене автоматики на объекте начались в июне 2024 года. Микропроцессорная система автоматизации НПС находилась в работе с начала 2000-х годов. Техническое перевооружение проведено в связи с окончанием срока безопасной эксплуатации, определенного по результатам технического освидетельствования системы, а также в целях приведения системы автоматизации к нормативным требованиям ПАО "Транснефть".

Специалисты выполнили замену систем автоматизации магистральной насосной станции и систем пожаротушения. В ходе плановых работ с учетом требований промышленной, экологической и пожарной безопасности проведен монтаж оборудования, в том числе смонтировано 370 единиц приборов и первичных преобразователей, 24 приборных шкафов и стоек, оборудовано 3 автоматизированных рабочих места оператора. Выполнено строительство 96 метров кабельных эстакад, проложено около 80 километров контрольных, силовых и оптоволоконных кабелей.

В результате технического перевооружения АСУТП БКНС "Поповка" позволила увеличить число параметров основного и вспомогательного оборудования, контролируемых системой автоматизации, что повысило надежность управления технологическим процессом. Реализован непрерывный контроль целостности измерительных каналов и цепей датчиков, сигнализаторов и пусковых устройств, участвующих в формировании общестанционных защит, что препятствует ложному формированию сигналов защиты при обрыве или коротком замыкании в измерительных каналах.

Современная микропроцессорная автоматизированная система управления технологическим процессом российского производства обладает эргономичностью, увеличенной скоростью обработки данных, обеспечивает высокий уровень контроля параметров основного и вспомогательного механо-технологического, энергетического оборудования БКНС, состояния запорной арматуры. Новая система автоматизации имеет повышенную отказоустойчивость и надежность. Срок ее службы составляет не менее двадцати лет.

Во втором полугодии 2025 года выполнено поэтапное технологическое подключение нового оборудования и объектов БКНС к магистральному нефтепроводу Нижневартовск — Курган — Куйбышев.

Оснащение БКНС высокотехнологичным оборудованием позволяет своевременно выполнять планы транспортировки нефти по магистральному нефтепроводу, а также обеспечивает безопасные условия труда персонала.

