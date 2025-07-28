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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" за первое полугодие 2025 года направило 193 млн рублей на обеспечение безопасных условий работы сотрудников

САМАРА. 28 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" подвело итоги реализации мероприятий в области охраны труда за 6 месяцев 2025 года. Всего на обеспечение безопасных условий работы сотрудников предприятие направило 193 млн рублей.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

В числе основных направлений работы в области охраны труда — проведение комплексных и целевых проверок сотрудниками отделов охраны труда, проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и норм, приобретение переносных приборов контроля и сигнализации уровней предельно допустимых концентраций, приобретение средств малой механизации и грузозахватных приспособлений, приобретение спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, аптечек для оказания первой помощи работникам, а также химчистка и стирка спецодежды.

Основная статья затрат — около 160 млн рублей — обеспечение работников всех подразделений специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты. В образовательных организациях в первом полугодии прошли обучение по вопросам охраны труда 264 работника. В рамках лечебно-профилактических мероприятий проведены обязательные медицинские осмотры, а также противоэнцефалитная вакцинация работников.

В АО "Транснефть - Приволга" продолжает создаваться новая корпоративная культура, улучшаются технологические процессы. Одна из ключевых миссий Системы развития Транснефти — ОПТИМУМ (СРТ) — вовлечение в процесс развития компании самих работников. Каждый сотрудник предприятия может внести свой вклад в модернизацию оборудования и улучшение производственных процессов. Инициативы внесения предложений по улучшению приветствуются и поощряются. Такие элементы СРТ, как "Честный диалог" и "Дни качества", направлены на формирование открытости и доверия через обсуждение выполненной работы. Кроме того, они являются инструментами обратной связи, которые позволяют выявить причины возникновения отклонений в производственных процессах и решить их в совместных обсуждениях.

Организация безопасных условий труда, сохранение здоровья и жизни работников — эти принципы лежат в основе производственной деятельности АО "Транснефть - Приволга". Их безусловное исполнение всеми сотрудниками предприятия является залогом безопасной и надёжной транспортировки нефти.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

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Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

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и спарку надо работать эффективнее

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