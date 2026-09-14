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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" повысило надежность производственной инфраструктуры в двух регионах

САМАРА. 14 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" завершило реконструкцию и подключение двух участков магистральных нефтепроводов в Самарской области. При реконструкции были использованы отечественные электросварные трубы из углеродистой стали высокого класса прочности, рассчитанные на эксплуатацию при низких температурах. Трубы имеют заводское изоляционное покрытие и отличаются повышенной устойчивостью к коррозии. Обеспечена электрохимзащита замененных участков.

Подключение участков к системе действующих магистральных нефтепроводов было выполнено во время плановых 72‑часовых остановок транспортировки нефти с учетом всех требований природоохранного законодательства и неукоснительным соблюдением правил промышленной безопасности. Перед подключением проведены гидравлические испытания нефтепровода на прочность и герметичность, а также внутритрубная диагностика.

В Ростовской области выполнен комплекс работ по подключению камеры пропуска средств очистки и диагностики (СОД) на магистральном нефтепроводе. По завершении сварных работ выполнена дефектоскопия швов, получено положительное заключение по эксплуатационной надежности устройств. Камера пропуска СОД предназначена для безопасного пропуска внутритрубных средств очистки, диагностики, разделительных устройств мимо НПС и представляет из себя трубопроводную обвязку с установленной запорной арматурой.

В настоящее время магистральные нефтепроводы и площадочные объекты предприятия функционируют в штатном режиме, транспортировка возобновлена в полном объеме.

Обновление производственной инфраструктуры АО "Транснефть - Приволга" является одним из главных направлений программы технического перевооружения и реконструкции объектов. Цель — повышение эксплуатационной надежности линейной части МН и оборудования площадочных объектов.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

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