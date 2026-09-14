АО "Транснефть - Приволга" повысило надежность производственной инфраструктуры в двух регионах

АО "Транснефть - Приволга" завершило реконструкцию и подключение двух участков магистральных нефтепроводов в Самарской области. При реконструкции были использованы отечественные электросварные трубы из углеродистой стали высокого класса прочности, рассчитанные на эксплуатацию при низких температурах. Трубы имеют заводское изоляционное покрытие и отличаются повышенной устойчивостью к коррозии. Обеспечена электрохимзащита замененных участков.

Подключение участков к системе действующих магистральных нефтепроводов было выполнено во время плановых 72‑часовых остановок транспортировки нефти с учетом всех требований природоохранного законодательства и неукоснительным соблюдением правил промышленной безопасности. Перед подключением проведены гидравлические испытания нефтепровода на прочность и герметичность, а также внутритрубная диагностика.

В Ростовской области выполнен комплекс работ по подключению камеры пропуска средств очистки и диагностики (СОД) на магистральном нефтепроводе. По завершении сварных работ выполнена дефектоскопия швов, получено положительное заключение по эксплуатационной надежности устройств. Камера пропуска СОД предназначена для безопасного пропуска внутритрубных средств очистки, диагностики, разделительных устройств мимо НПС и представляет из себя трубопроводную обвязку с установленной запорной арматурой.

В настоящее время магистральные нефтепроводы и площадочные объекты предприятия функционируют в штатном режиме, транспортировка возобновлена в полном объеме.

Обновление производственной инфраструктуры АО "Транснефть - Приволга" является одним из главных направлений программы технического перевооружения и реконструкции объектов. Цель — повышение эксплуатационной надежности линейной части МН и оборудования площадочных объектов.