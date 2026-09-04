"Смотрим с уверенностью в будущее": как прошла 8-я конференция "Гипровостокнефти" в Самаре

Цифровизация, автоматизация, новые технологии обустройства месторождений — эти и другие темы обсудили на 8-й международной научно-практической конференции "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие". Мероприятие прошло в Самаре 19–20 августа. Организатор — ведущий в нефтегазовой отрасли страны комплексный институт по проектно-изыскательским работам "Гипровостокнефть" (входит в ГК "Зарубежнефть").

Обмен опытом — двигатель прогресса

Конференция традиционно объединила участников процесса проектирования и строительства объектов обустройства нефтегазовых месторождений, включая представителей ведущих IT-компаний, научных организаций, производителей техники и оборудования. Всего приехало более 300 человек из России и зарубежных стран.

"Сегодня непростое время. Обстановка на рынках меняется ежедневно. Наблюдается волатильность. Однако наша продукция всё еще востребована, и мы с уверенностью смотрим в будущее. К нам приехали специалисты со всей России и ряда зарубежных стран, чтобы обсудить, как повысить эффективность работу отрасли, удешевить и ускорить процессы, найти пути решения проблем", — заявил генеральный директор АО "Гипровостокнефть" Федор Тепляков.

В этом году институту исполняется 80 лет. Поэтому деловая программа стартовала с представления его исторического опыта. Ведь инженеры "Гипровостокнефти" стояли у истоков нефтяной промышленности не только России и стран, входящих в Советский Союз, но и работали в Ираке, Афганистане, Индии, Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии, Вьетнаме и на Кубе. Сейчас институт проектирует всё более сложные объекты, внедряет цифровизацию и автоматизацию, развивает новые направления, включая строительство, производство и поставки.

Как отметил заместитель главного инженера, начальник управления проектных работ АО "Гипровостокнефть" Владимир Яценко, объединение представителей отрасли на конференции способствует дальнейшему прогрессу. Ведь обмен опытом является двигателем развития, а новые рабочие идеи рождаются только в процессе обсуждения.

ИИ и генеративные технологии

Эксперты представили на конференции около 70 докладов. Многие из них были посвящены применению цифровых технологий и внедрению искусственного интеллекта в инжиниринг, процессы обустройства месторождений, включая бурение и системы управления нефтегазовыми объектами. Участники высоко оценили этот раздел деловой программы.

"Мы всегда находимся в поиске новых технологий, которые позволяют оптимизировать стоимость обустройства скважин и разработки месторождений. Основной тренд связан с развитием ИИ, цифровизацией и автоматизацией, — объяснил заместитель начальника управления нефтесервисами АО "Зарубежнефть" Денис Шкарин. — Автоматизация производственных процессов позволяет компенсировать дефицит кадров, а внедрение искусственного интеллекта — сократить временные затраты на рутинные операции. В результате квалифицированные специалисты получают возможность направить свои ресурсы на решение сложных задач".

Интерес участников вызвала панельная дискуссия на тему "Генеративные технологии в проектировании — миф или реальность?". Ее модератор, начальник управления информационных технологий АО "Гипровостокнефть" Любовь Зубова пояснила, что вопрос был поставлен таким образом, чтобы разобраться, какие именно инструменты могут сегодня принести практическую пользу инженерам.

В процессе живого диалога спикеры и участники пришли к выводу, что генеративные технологии в проектировании уже не просто слова, но предстоит провести еще много работы, чтобы получить желаемый эффект от их внедрения. Заместитель генерального директора по информационным технологиям ООО "Газпром проектирование" Вячеслав Гурьянов рассказал, что необходимо для достижения успеха:

"Нужно объединить усилия и обмениваться мнениями, делать синергию между людьми и технологиями. При этом не нужно повторять чей-то опыт. Мы должны создавать свой продукт, свое понимание — отечественное, только российское".

Кстати, АО "Гипровостокнефть" включило данное направление в стратегию развития института до 2030 года. В частности, на 2026 год запланировано 11 мероприятий по внедрению генеративных технологий.

Обеспечивая безопасность

На фоне активного внедрения цифровых технологий в процессы создания и работы нефтегазовых объектов возникают вопросы и по организации защиты от киберугроз. Подробную информацию о возможных атаках, вариантах их предотвращения и принятии мер для обеспечения безопасности озвучили специалисты АО "Лаборатория Касперского".

Обсудили на конференции и вопросы физической защиты нефтегазовых объектов в условиях СВО. Генеральный директор АО "КОРУНД", член Совета по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России Торгово-промышленной палаты РФ Руслан Кучумов предложил форсировать разработку нормативов и сформировать временные правила, чтобы инженеры могли оперативно спроектировать технические и конструктивные решения, направленные на снижение ущерба от ударов БПЛА и ракет противника.

Большой блок деловой программы был посвящен современным решениям в области обустройства нефтегазовых месторождений и объектов. Также участники обсудили вопросы развития геотермальной энергетики, использования попутного нефтяного газа и управления парниковыми газами, тенденции развития сметной оценки и изменение форматов взаимодействия с подрядчиками. В частности, живой диалог развернулся в рамках панельной дискуссии "Реализация проектов под ключ в нефтедобыче: перспективный подход или иллюзия эффективности?". Участники отметили, что ЕРС-контракты имеют множество преимуществ, включая сокращение сроков реализации, но нужно учитывать соразмерное увеличение стоимости.

"Нас ждут новые масштабные проекты"

На протяжении всей конференции в адрес АО "Гипровостокнефть" звучали поздравления с юбилеем. Так, начальник управления по ПИР ООО "Газпромнефть-Заполярье" Александр Воронков во время своего выступления выразил коллективу института слова благодарности за плодотворное сотрудничество и профессиональную работу:

"Суть нашего стратегического партнерства — в доверии, обеспечении прозрачности процессов и открытой коммуникации. Мы сохраняем конкурентоспособность на рынке, совместно развиваемся, не теряя скорости. Это не про договор, это про общий результат и про людей. Уверены, что впереди нас ждут новые масштабные проекты и профессиональные успехи".

Завершилась конференция церемонией закрытия и чествования партнеров. Генеральный директор АО "Гипровостокнефть" поблагодарил коллег за участие и пригласил вновь собраться в Самаре в следующем году.