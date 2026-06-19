Самарские специалисты завоевали пять наград на НТК "Роснефти"

Пять наград завоевали молодые специалисты Самарского филиала ООО "РН — Проектирование Добыча" по итогам XIX кустовой научно-технической конференции НК "Роснефть". Проекты института вошли в число лучших сразу по нескольким направлениям — от бурения скважин и энергетики до искусственного интеллекта, экологии, экономики и финансов.

Всего на научном форуме самарский филиал представляли 22 молодых специалиста. Их разработки были посвящены решению актуальных производственных задач и созданию новых технологических решений для нефтегазовой отрасли. По итогам работы экспертного жюри самарская команда получила пять наград, включая высшие места в своих секциях.

Среди победителей, дебютанты конференции — инженеры Владимир Ванюшкин и Алина Парменова. Их совместный проект, посвящённый разработке системы контроля качества буровых растворов, занял первое место в секции "Бурение скважин" и был признан лучшим среди 27 представленных исследований.

"Наш проект поможет обоснованно подходить к выбору наиболее качественных и эффективных органических ингибиторов. Они добавляются в буровые растворы, чтобы предотвратить гидратацию глинистых пород, уменьшить их объёмное расширение и стабилизировать стенки скважины. Это снизит технологические и экономические риски при строительстве скважин", — делится деталями научной работы Алина Парменова.

По словам разработчиков, компания располагает всеми необходимыми ресурсами для реализации инициативы, поэтому проект не потребует привлечения внешних инвестиций. Согласно выполненным расчётам, чистая приведённая стоимость разработки за пять лет может составить около 243 млн рублей, а окупаемость достигается уже в момент внедрения.

Высокие результаты показали и другие представители самарского института. В число победителей и призёров конференции вошли проекты, посвящённые вопросам энергетики, применения технологий искусственного интеллекта, охраны окружающей среды, экономики и финансового планирования.

"Уровень проектов, представленных в нашей секции, оказался крайне высоким — от инженерных решений до цифровых сервисов, — рассказывает Владимир Ванюшкин. — Мы получили ценный опыт и зарядились новыми идеями. Победу в конференции мы воспринимаем как подтверждение правильности выбранного направления и стимул для дальнейшей работы. Благодарим организаторов, экспертов и всех участников за атмосферу, обмен опытом и знаниями. Готовимся к следующему этапу".

Научно-технические конференции являются важной частью системы развития молодых специалистов компании "Роснефть". Их цель — повышение профессиональных компетенций сотрудников, вовлечение молодых работников в исследовательскую деятельность и поиск перспективных решений для производственных процессов.

Конференция традиционно проходит в несколько этапов. Победители регионального отбора получают возможность представить свои проекты на кустовых научно-технических конференциях по различным бизнес-направлениям компании. Лучшие разработки затем выходят в финал — межрегиональную научно-техническую конференцию.

Практическая ценность представленных проектов является одним из ключевых критериев оценки. Многие инициативы молодых специалистов после доработки внедряются в производственную деятельность предприятий компании, способствуя совершенствованию технологий, повышению эффективности работы и достижению значимого экономического эффекта.