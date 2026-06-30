Курский нефтяной участок в Самарской области выставили на торги за 56 млн рублей

Роснедра выставили на торги Курский нефтяной участок, расположенный в Алексеевском районе Самарской области. Минимальный размер разового платежа за пользование недрами установлен в 55,98 млн рублей.

Прогнозные ресурсы нефти на участке оцениваются по категории Dл в 0,219 млн т, категории D1 - 7,251 млн т, категории D1(D3dm) - 23,970 млн т. Прогнозные ресурсы газа по категории D1 - 0,148 млрд кубометров.

В пределах Курского участка недр по данным Государственного баланса запасов полезных ископаемых находятся краевые части разрабатываемого Курско-Кулагинского нефтяного месторождения (нераспределенный фонд) с остаточными извлекаемыми запасами нефти по категориям: В1 - 384 тыс. т и В2 - 132 тыс. т.

Заявки на торги принимаются с 30 июня по 31 июля. Аукцион пройдет 24 августа.