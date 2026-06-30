16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Курский нефтяной участок в Самарской области выставили на торги за 56 млн рублей В АО "Транснефть - Приволга" состоялись соревнования добровольных пожарных дружин АО "Транснефть-Приволга" приняло участие в выставке-форуме "Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия" Испытательная лаборатория АО "Транснефть - Приволга" признана лучшей в системе "Транснефть" Самарские специалисты завоевали пять наград на НТК "Роснефти"

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Курский нефтяной участок в Самарской области выставили на торги за 56 млн рублей

АЛЕКСЕЕВКА. 30 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 92
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Роснедра выставили на торги Курский нефтяной участок, расположенный в Алексеевском районе Самарской области. Минимальный размер разового платежа за пользование недрами установлен в 55,98 млн рублей.

Фото: https://etpgpb.ru

Прогнозные ресурсы нефти на участке оцениваются по категории Dл в 0,219 млн т, категории D1 - 7,251 млн т, категории D1(D3dm) - 23,970 млн т. Прогнозные ресурсы газа по категории D1 - 0,148 млрд кубометров. 

В пределах Курского участка недр по данным Государственного баланса запасов полезных ископаемых находятся краевые части разрабатываемого Курско-Кулагинского нефтяного месторождения (нераспределенный фонд) с остаточными извлекаемыми запасами нефти по категориям: В1 - 384 тыс. т и В2 - 132 тыс. т.

Заявки на торги принимаются с 30 июня по 31 июля. Аукцион пройдет 24 августа.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

Фото на сайте

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5