Работники АО "Транснефть - Приволга" успешно выступили на региональном этапе Всероссийского конкурса профмастерства

Работники АО "Транснефть - Приволга" (дочернее предприятие ПАО "Транснефть") заняли призовые места на региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии". Итоги регионального этапа подведены на территориях присутствия предприятия — в Самаре и Оренбурге. Конкурсанты состязались в номинациях "Сварщик" и "Второй старт".

В Самаре конкурс проводился Министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области совместно с заинтересованными ведомствами. Участие в соревновании приняли более ста представителей ряда крупнейших предприятий области, в том числе компаний нефтегазового сектора. АО "Транснефть - Приволга" в номинации "Сварщик" представили Азамат Амангалиев (Саратовское РНУ) и Владимир Дораев (Самарское РНУ). Они заняли первое и второе места соответственно. Награды победителям и призерам вручил заместитель председателя Правительства Самарской области Вячеслав Романов.

Специальная номинация "Второй старт" предназначена для ветеранов специальной военной операции, вернувшихся в профессию или освоивших новую специальность. В Оренбурге в соревнованиях в данной номинации приняла участие инженер по охране окружающей среды Бугурусланского РНУ Ольга Ганичева. На церемонии награждения участников конкурса председатель Союза промышленников и предпринимателей Оренбургской области Вячеслав Лагунский вручил ей сертификат и памятный подарок.

Победители профессионального соревнования осенью представят свои регионы на федеральном этапе конкурса.