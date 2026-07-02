16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Работники АО "Транснефть - Приволга" успешно выступили на региональном этапе Всероссийского конкурса профмастерства "Роснефть" - генеральный спонсор выставки "Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия" Курский нефтяной участок в Самарской области выставили на торги за 56 млн рублей В АО "Транснефть - Приволга" состоялись соревнования добровольных пожарных дружин АО "Транснефть-Приволга" приняло участие в выставке-форуме "Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия"

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Работники АО "Транснефть - Приволга" успешно выступили на региональном этапе Всероссийского конкурса профмастерства

САМАРА. 2 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 60
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Работники АО "Транснефть - Приволга" (дочернее предприятие ПАО "Транснефть") заняли призовые места на региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии". Итоги регионального этапа подведены на территориях присутствия предприятия — в Самаре и Оренбурге. Конкурсанты состязались в номинациях "Сварщик" и "Второй старт".

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

В Самаре конкурс проводился Министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области совместно с заинтересованными ведомствами. Участие в соревновании приняли более ста представителей ряда крупнейших предприятий области, в том числе компаний нефтегазового сектора. АО "Транснефть - Приволга" в номинации "Сварщик" представили Азамат Амангалиев (Саратовское РНУ) и Владимир Дораев (Самарское РНУ). Они заняли первое и второе места соответственно. Награды победителям и призерам вручил заместитель председателя Правительства Самарской области Вячеслав Романов.

Специальная номинация "Второй старт" предназначена для ветеранов специальной военной операции, вернувшихся в профессию или освоивших новую специальность. В Оренбурге в соревнованиях в данной номинации приняла участие инженер по охране окружающей среды Бугурусланского РНУ Ольга Ганичева. На церемонии награждения участников конкурса председатель Союза промышленников и предпринимателей Оренбургской области Вячеслав Лагунский вручил ей сертификат и памятный подарок.

Победители профессионального соревнования осенью представят свои регионы на федеральном этапе конкурса.

Всероссийский конкурс профессионального мастерства "Лучший по профессии" проводится с 2025 года в рамках масштабного национального проекта "Кадры". Лучшие специалисты определяются по 25 номинациям в 85 субъектах России.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

Фото на сайте

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2