Права на Курский нефтяной участок получил "Самаранефтегаз"

АО "Самаранефтегаз" стало единственным участником торгов на право пользования Курским нефтяным участком, расположенным в Алексеевском районе Самарской области. Это следует из протокола, опубликованного Роснедрами 13 августа.
"Предоставить право пользования Курским участком недр и оформить лицензию на пользование недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья единственному заявителю - АО "Самаранефтегаз", - указывается в протоколе.
Напомним, прогнозные ресурсы нефти на участке оцениваются по категории Dл в 0,219 млн т, категории D1 - 7,251 млн т, категории D1(D3dm) - 23,970 млн т. Прогнозные ресурсы газа по категории D1 - 0,148 млрд кубометров.
В пределах Курского участка недр по данным Государственного баланса запасов полезных ископаемых находятся краевые части разрабатываемого Курско-Кулагинского нефтяного месторождения (нераспределенный фонд) с остаточными извлекаемыми запасами нефти по категориям: В1 - 384 тыс. т и В2 - 132 тыс. т.
Минимальный размер разового платежа за пользование недрами был установлен в 55,98 млн рублей.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее