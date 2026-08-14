Права на Курский нефтяной участок получил "Самаранефтегаз"

АО "Самаранефтегаз" стало единственным участником торгов на право пользования Курским нефтяным участком, расположенным в Алексеевском районе Самарской области. Это следует из протокола, опубликованного Роснедрами 13 августа.

"Предоставить право пользования Курским участком недр и оформить лицензию на пользование недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья единственному заявителю - АО "Самаранефтегаз", - указывается в протоколе.

Напомним, прогнозные ресурсы нефти на участке оцениваются по категории Dл в 0,219 млн т, категории D1 - 7,251 млн т, категории D1(D3dm) - 23,970 млн т. Прогнозные ресурсы газа по категории D1 - 0,148 млрд кубометров.

В пределах Курского участка недр по данным Государственного баланса запасов полезных ископаемых находятся краевые части разрабатываемого Курско-Кулагинского нефтяного месторождения (нераспределенный фонд) с остаточными извлекаемыми запасами нефти по категориям: В1 - 384 тыс. т и В2 - 132 тыс. т.

Минимальный размер разового платежа за пользование недрами был установлен в 55,98 млн рублей.