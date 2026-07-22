16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
АО "Транснефть - Приволга" по итогам первого полугодия 2026 года сэкономило 1,2 млн кВт*ч электроэнергии АО "Транснефть - Приволга" подвело итоги работы в области охраны труда в первом полугодии 2026 года АО "Транснефть - Приволга" подвело итоги деятельности в области промышленной безопасности за 6 месяцев 2026 года Эколого-аналитические лаборатории АО "Транснефть - Приволга" за первое полугодие 2026 года выполнили более 18 тыс. исследований Центральная база производственного обслуживания АО "Транснефть - Приволга" подвела итоги работы за первое полугодие 2026 года

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" по итогам первого полугодия 2026 года сэкономило 1,2 млн кВт*ч электроэнергии

САМАРА. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 153
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

АО "Транснефть - Приволга" подвело итоги реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 6 месяцев текущего года. В результате реализации энергосберегающих мероприятий было сэкономлено 148,7 тонны условного топлива, что эквивалентно 1,2 млн кВт*ч электроэнергии.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Данный показатель был достигнут за счет использования оптимальных технологических режимов работы магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, снижения неравномерности перекачки, а также очистки внутренней поверхности трубопроводов от асфальто-смолисто-парафиновых отложений.

Предприятие продолжает работу по повышению коэффициента полезного действия электродвигателей за счет их своевременной замены, а также замены насосных агрегатов. С целью повышения надежности и безопасности транспортировки нефти выполнена замена двух магистральных насосных агрегатов на нефтеперекачивающей станции "Сатаровская". Реализация этих мероприятий позволила не только снизить потери электроэнергии, но и уменьшить риски, связанные с нарушениями электроснабжения, а также минимизировать воздействие на окружающую среду.

Весь автотранспорт предприятия оснащен системой ГЛОНАСС, обеспечивающей контроль передвижения автомобилей и специальной техники по установленным маршрутам, а также мониторинг расхода топлива. Дополнительная экономия условного топлива достигнута благодаря обновлению парка автомобильной и специальной техники на 100 единиц.

На предприятии на постоянной основе реализуются мероприятия по повышению энергоэффективности производственных и административно-бытовых помещений, модернизируются системы теплоснабжения. В целях повышения эффективности выработки тепловой энергии устанавливается оборудование, обеспечивающее автоматическое регулирование температурных режимов индивидуальных тепловых пунктов на производственных объектах. Планово проводятся ремонты тепловых сетей с применением современных теплоизоляционных материалов с низким коэффициентом теплопроводности, что способствует снижению расходов на отопление и сокращению выбросов в атмосферу.

Внедрение энергосберегающих мероприятий и повышение энергетической эффективности производственных объектов остаются одними из ключевых направлений деятельности АО "Транснефть - Приволга", обеспечивая надежную, безопасную и экологически ответственную эксплуатацию системы магистрального трубопроводного транспорта.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

Фото на сайте

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2