АО "Транснефть - Приволга" по итогам первого полугодия 2026 года сэкономило 1,2 млн кВт*ч электроэнергии

АО "Транснефть - Приволга" подвело итоги реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 6 месяцев текущего года. В результате реализации энергосберегающих мероприятий было сэкономлено 148,7 тонны условного топлива, что эквивалентно 1,2 млн кВт*ч электроэнергии.

Данный показатель был достигнут за счет использования оптимальных технологических режимов работы магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, снижения неравномерности перекачки, а также очистки внутренней поверхности трубопроводов от асфальто-смолисто-парафиновых отложений.

Предприятие продолжает работу по повышению коэффициента полезного действия электродвигателей за счет их своевременной замены, а также замены насосных агрегатов. С целью повышения надежности и безопасности транспортировки нефти выполнена замена двух магистральных насосных агрегатов на нефтеперекачивающей станции "Сатаровская". Реализация этих мероприятий позволила не только снизить потери электроэнергии, но и уменьшить риски, связанные с нарушениями электроснабжения, а также минимизировать воздействие на окружающую среду.

Весь автотранспорт предприятия оснащен системой ГЛОНАСС, обеспечивающей контроль передвижения автомобилей и специальной техники по установленным маршрутам, а также мониторинг расхода топлива. Дополнительная экономия условного топлива достигнута благодаря обновлению парка автомобильной и специальной техники на 100 единиц.

На предприятии на постоянной основе реализуются мероприятия по повышению энергоэффективности производственных и административно-бытовых помещений, модернизируются системы теплоснабжения. В целях повышения эффективности выработки тепловой энергии устанавливается оборудование, обеспечивающее автоматическое регулирование температурных режимов индивидуальных тепловых пунктов на производственных объектах. Планово проводятся ремонты тепловых сетей с применением современных теплоизоляционных материалов с низким коэффициентом теплопроводности, что способствует снижению расходов на отопление и сокращению выбросов в атмосферу.

Внедрение энергосберегающих мероприятий и повышение энергетической эффективности производственных объектов остаются одними из ключевых направлений деятельности АО "Транснефть - Приволга", обеспечивая надежную, безопасную и экологически ответственную эксплуатацию системы магистрального трубопроводного транспорта.