АО "Транснефть - Приволга" подвело итоги деятельности в области промышленной безопасности за 6 месяцев 2026 года

В АО "Транснефть - Приволга" подведены итоги деятельности в области промышленной безопасности за первую половину 2026 года.
На предприятии внедрена и эффективно действует система управления промышленной безопасностью — комплекс взаимосвязанных организационных и технических мероприятий, осуществляемых в целях предупреждения аварий и инцидентов на объектах организации, локализации и ликвидации последствий аварий.
Специалисты подразделений промышленной безопасности и производственного контроля за 6 месяцев 2026 года провели 109 целевых и внеплановых проверок. Кроме того, на объектах общества проведены 18 выездных проверок в рамках постоянного государственного надзора. Их осуществляли специалисты Средне-Поволжского управления Ростехнадзора, подтвердив соответствие эксплуатируемых объектов требованиям промышленной безопасности.
Для поддержания готовности к ликвидации возможной чрезвычайной ситуации и отработки действий персонала и взаимодействия между подразделениями и службами проведены 14 плановых учебно-тренировочных занятий. По итогам тренировок персонал АО "Транснефть - Приволга" подтвердил свою готовность к оперативному реагированию. Проверена работоспособность техники, автоматизированных систем управления и оповещения.
В целях проверки знаний правил и нормативов организована аттестация по вопросам промышленной безопасности сотрудников предприятия. Аттестацию прошли 134 сотрудника, из них в комиссии Ростехнадзора — 5 человек, в аттестационных комиссиях организации — 129 человек.
Главным итогом работы в области промышленной безопасности в первой половине 2026 года стало отсутствие инцидентов на производственных объектах АО "Транснефть - Приволга".
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее