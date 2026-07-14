АО "Транснефть - Приволга" подвело итоги деятельности в области промышленной безопасности за 6 месяцев 2026 года

В АО "Транснефть - Приволга" подведены итоги деятельности в области промышленной безопасности за первую половину 2026 года.

На предприятии внедрена и эффективно действует система управления промышленной безопасностью — комплекс взаимосвязанных организационных и технических мероприятий, осуществляемых в целях предупреждения аварий и инцидентов на объектах организации, локализации и ликвидации последствий аварий.

Специалисты подразделений промышленной безопасности и производственного контроля за 6 месяцев 2026 года провели 109 целевых и внеплановых проверок. Кроме того, на объектах общества проведены 18 выездных проверок в рамках постоянного государственного надзора. Их осуществляли специалисты Средне-Поволжского управления Ростехнадзора, подтвердив соответствие эксплуатируемых объектов требованиям промышленной безопасности.

Для поддержания готовности к ликвидации возможной чрезвычайной ситуации и отработки действий персонала и взаимодействия между подразделениями и службами проведены 14 плановых учебно-тренировочных занятий. По итогам тренировок персонал АО "Транснефть - Приволга" подтвердил свою готовность к оперативному реагированию. Проверена работоспособность техники, автоматизированных систем управления и оповещения.

В целях проверки знаний правил и нормативов организована аттестация по вопросам промышленной безопасности сотрудников предприятия. Аттестацию прошли 134 сотрудника, из них в комиссии Ростехнадзора — 5 человек, в аттестационных комиссиях организации — 129 человек.

Главным итогом работы в области промышленной безопасности в первой половине 2026 года стало отсутствие инцидентов на производственных объектах АО "Транснефть - Приволга".