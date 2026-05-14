"Самаранефтегаз" помог оснастить военно-патриотический клуб в Большой Глушице

В Большеглушицком районе Самарской области воспитанники военно-патриотического клуба "Патриот" получили новые комплекты полевого обмундирования. Форму для подростков приобрело АО "Самаранефтегаз" в рамках соглашения о сотрудничестве между Роснефтью и правительством Самарской области.

Клуб "Патриот", работающий на базе Межпоселенческого центра культуры, уже несколько лет остается одной из главных площадок патриотического воспитания молодежи в районе. Здесь подростки изучают историю страны и родного края, участвуют в военно-спортивных мероприятиях, полевых выходах, смотрах и памятных акциях. Для многих ребят клуб становится не только местом дополнительного образования, но и настоящей школой командного духа, дисциплины и ответственности.

Новое полевое обмундирование предназначено для занятий и выездных мероприятий. Как отмечают организаторы, единая форма помогает участникам чувствовать себя частью сплоченной команды и создает особую атмосферу во время сборов и торжественных событий. Кроме того, современное оснащение делает участие в полевых занятиях более комфортным.

Большую роль в жизни клуба играет Большеглушицкое отделение всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство". Опытные наставники помогают в подготовке воспитанников, проводят занятия по строевой и военно-патриотической подготовке, а также делятся с подростками личным опытом службы и примерами мужества и верности долгу.

Вопросам патриотического воспитания в Большеглушицком районе уделяют особое внимание. Сегодня на территории муниципалитета проживают более 20 тысяч человек, представляющих около 40 национальностей. Несмотря на культурное многообразие, жителей района объединяют общие ценности — уважение к истории страны, любовь к родной земле и сохранение памяти о подвигах предыдущих поколений.

В такой многонациональной среде военно-патриотические объединения становятся важной частью общественной жизни. Клуб "Патриот" давно превратился в точку притяжения для подростков, интересующихся историей Отечества и военной подготовкой.

Поддержка молодежных инициатив остается одним из направлений социальной политики "Самаранефтегаза". Предприятие участвует в реализации образовательных, спортивных и социальных проектов на территории Самарской области, а также оказывает помощь учреждениям культуры и общественным организациям.

В компании подчеркивают, что подобные проекты являются вкладом в будущее региона. Реализация инициатив в рамках сотрудничества с правительством региона позволяет создавать дополнительные возможности для развития молодежи и способствует сохранению традиций патриотического воспитания.

Как отмечают организаторы проекта, поддержка клуба "Патриот" — это вклад в подрастающее поколение, которому в будущем предстоит участвовать в развитии Большеглушицкого района и всей Самарской области.