Молодые — молодым: в Самарской области 65 человек стали Проводниками смыслов весенней кампании

18 апреля в Самаре прошла первая очная встреча региональной команды программы "Проводники смыслов. Новый маршрут", реализуемая в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Для первого потока программы в Самарской области отобрано 65 человек, которые откроют самарским школьникам и студентам двери в молодежную политику.

Федеральная образовательная программа "Проводники смыслов. Новый маршрут" была запущена в феврале 2026 года. До конца марта кандидаты на роль "Проводников" проходили онлайн-отбор и обучение, по итогам которых в регионе выявили 65 самых активных Проводников смыслов.

Среди тех, кто будет выстраивать живой диалог с молодежью, советники директоров по воспитанию, педагоги, специалисты по работе с молодежью, а также активные участники и выпускники проектов Росмолодежи, Движения Первых, "Твой Ход" и других молодежных организаций. Основная задача — на понятном языке рассказать школьникам и студентам колледжей, вузов о возможностях участия в проектах, форумах, грантовых конкурсах и многом другом.

"Мне нравится знакомить ребят с миром возможностей молодежной политики: особенно приятно встретиться с подростком на форуме, о котором я сама ему рассказала. Именно поэтому я захотела стать Проводником смыслов. Мне бы очень хотелось, чтобы по результатам нашей Программы еще больше ребят смело подавали заявки на конкурсы и гранты, делились с нами своими инициативами, становились лидерами общественного мнения и лицами молодежных программ" — рассказала Елена Козлова, председатель местного отделения Движения Первых м. р. Красноярский, Проводник смыслов в Самарской области.

Программа первой очной встречи была максимально ориентирована на практическую работу в школах, колледжах и вузах. Для "Проводников" провели командообразование, организационную сессию и мастер-класс "Основы публичных выступлений". Важной частью стал разбор презентации, с которой каждый "Проводник" выступит в образовательной организации.

Алексей Сатонин, председатель студенческого профкома, преподаватель СамГТУ, член регполитсовета "Единой России" отмечает, что "сам всегда в некотором роде — проводник смыслов".

"Не так давно был студентом, и прекрасно помню, как иногда сложно разглядеть за чередой пар и сессий те реальные возможности, которые дает молодежная политика. Сегодня, как педагог и как профсоюзный лидер, я вижу обратную сторону: сколько инициатив разбиваются о простой барьер "я не знал" или "мне никто не рассказал". Программа "Проводники смыслов" — это как раз мостик между большими проектами и живым человеком. Идей и амбиций у наших студентов много, но часто они не представляют, куда эту энергию приложить: как попасть на форум, на что потратить грант, с кем посоветоваться. Появление 65 "проводников" в Самарской области, мне кажется, — это реальный шанс сделать молодежную политику понятной и доступной", — уверен Алексей Сатонин.