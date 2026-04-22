16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Молодые — молодым: в Самарской области 65 человек стали Проводниками смыслов весенней кампании

Молодежная политика Общество

Молодые — молодым: в Самарской области 65 человек стали Проводниками смыслов весенней кампании

САМАРА. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 54
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

18 апреля в Самаре прошла первая очная встреча региональной команды программы "Проводники смыслов. Новый маршрут", реализуемая в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Для первого потока программы в Самарской области отобрано 65 человек, которые откроют самарским школьникам и студентам двери в молодежную политику.

Фото: Министерство молодежной политики Самарской области

Федеральная образовательная программа "Проводники смыслов. Новый маршрут" была запущена в феврале 2026 года. До конца марта кандидаты на роль "Проводников" проходили онлайн-отбор и обучение, по итогам которых в регионе выявили 65 самых активных Проводников смыслов.

Среди тех, кто будет выстраивать живой диалог с молодежью, советники директоров по воспитанию, педагоги, специалисты по работе с молодежью, а также активные участники и выпускники проектов Росмолодежи, Движения Первых, "Твой Ход" и других молодежных организаций. Основная задача — на понятном языке рассказать школьникам и студентам колледжей, вузов о возможностях участия в проектах, форумах, грантовых конкурсах и многом другом.

"Мне нравится знакомить ребят с миром возможностей молодежной политики: особенно приятно встретиться с подростком на форуме, о котором я сама ему рассказала. Именно поэтому я захотела стать Проводником смыслов. Мне бы очень хотелось, чтобы по результатам нашей Программы еще больше ребят смело подавали заявки на конкурсы и гранты, делились с нами своими инициативами, становились лидерами общественного мнения и лицами молодежных программ" — рассказала Елена Козлова, председатель местного отделения Движения Первых м. р. Красноярский, Проводник смыслов в Самарской области.

Программа первой очной встречи была максимально ориентирована на практическую работу в школах, колледжах и вузах. Для "Проводников" провели командообразование, организационную сессию и мастер-класс "Основы публичных выступлений". Важной частью стал разбор презентации, с которой каждый "Проводник" выступит в образовательной организации.

Алексей Сатонин, председатель студенческого профкома, преподаватель СамГТУ, член регполитсовета "Единой России" отмечает, что "сам всегда в некотором роде — проводник смыслов".

"Не так давно был студентом, и прекрасно помню, как иногда сложно разглядеть за чередой пар и сессий те реальные возможности, которые дает молодежная политика. Сегодня, как педагог и как профсоюзный лидер, я вижу обратную сторону: сколько инициатив разбиваются о простой барьер "я не знал" или "мне никто не рассказал". Программа "Проводники смыслов" — это как раз мостик между большими проектами и живым человеком. Идей и амбиций у наших студентов много, но часто они не представляют, куда эту энергию приложить: как попасть на форум, на что потратить грант, с кем посоветоваться. Появление 65 "проводников" в Самарской области, мне кажется, — это реальный шанс сделать молодежную политику понятной и доступной", — уверен Алексей Сатонин.

Напомним, главная цель программы "Проводники смыслов. Новый маршрут" — вовлечение школьников 9–11 классов, студентов колледжей и вузов в экосистему молодежной политики страны. Задача команды Проводников смыслов — провести встречи в образовательных организациях Самарской области, рассказав и о федеральных, и о региональных возможностях. Организаторами программы "Проводники смыслов. Новый маршрут" выступают Федеральное агентство по делам молодежи "Росмолодежь" и ФГАУ МП МЦ "Форумная дирекция".

Гид потребителя

Последние комментарии

Фото на сайте

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

Финал конкурса молодежных медиацентров

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3