Открыт прием заявок на участие в проекте "Больше, чем путешествие в молодежную столицу"

Юноши и девушки России смогут отправиться в полезное путешествие в Смоленск и Елец, чтобы почувствовать себя блогерами и показать эти города глазами молодежи, а еще стать героями документальных фильмов из поездок. Это стало возможным благодаря программе Росмолодежи "Больше, чем путешествие".

Прием заявок проходит до 10 мая 2026 г. на официальном сайте проекта "Больше, чем путешествие в молодежную столицу".

По итогам конкурса 75 человек в июне отправятся знакомиться с городами, получившими статус "Молодежная столица России-2026" и "Город молодежи". Мероприятие реализуется по национальному проекту "Молодежь и дети".

Обладатели звания "Молодежная столица России-2026" и "Город молодежи" стали известны во время церемонии вручения всероссийской премии молодежных достижений "Время молодых". Лидеры определялись народным голосованием. Если столицу россияне выбирали из крупных городов уже в четвертый раз, то специальная номинация "Город молодежи" для небольших населенных пунктов, которые создают не меньше возможностей для молодых, была учреждена впервые. Уже по традиции программа "Больше, чем путешествие" поможет показать города-победители глазами молодых, раскрыть их туристическую привлекательность и продемонстрировать главные точки притяжения молодежи через контент, созданный победителями конкурсного отбора.

"Стать участниками конкурсного отбора и отправиться в медиаэкспедиции в молодежную столицу Смоленск или город молодежи Елец смогут молодые люди от 18 до 35 лет со всей России. Молодежная столица примет 50 победителей, в Липецкую область поедут 25 человек. Итогами этих путешествий станут два документальных фильма. Их главными героями выступят сами участники, а наставниками ребят в поездках будут профессионалы медиасферы", - рассказывает генеральный директор АНО "Больше, чем путешествие" Олеся Тетерина.

Для участия в отборочном этапе претендентам необходимо выполнить творческое задание: рассказать в социальной сети "ВКонтакте" об особенностях своего родного региона, выбрав одну из тем: спорт, наука, искусство, природа, история. Задание нужно выполнить в одном из трех форматов: фотопубликация (серия из 5-10 фотографий), видеопубликация (ролик продолжительностью 60-90 секунд), текстовая публикация (300-500 слов). Публикация в соцсети должна содержать обязательные хештеги: #БольшеЧемПутешествие #Медиаэкспедиция2026. Ссылку на нее необходимо указать в личном кабинете. Там же необходимо выбрать город, в который участник хочется отправится в случае победы, - Смоленск или Елец.

Оценят работы эксперты из числа опытных фотографов и видеографов, цифровых продюсеров, блогеров, лидеров мнений и финалистов спецпроекта "Обмен молодежными столицами" 2024 и 2025 года. Кроме того, кураторы совместно с победителями будут разрабатывать медиапланы экспедиций, чтобы молодые люди рассказали о самых ярких событиях и интересных локациях Смоленска и Ельца.

Результаты отборочного этапа будут объявлены 24 мая 2026 года.

Информация об организаторах, полных правилах проведения конкурсного отбора, порядке, сроках определения финалистов и получения поощрительных поездок размещена в положении. По всем вопросам, связанным с участием, можно обращаться по телефону службы поддержки: 8(800)444-80-63.

"Больше, чем путешествие в молодежную столицу" станет одним из проектов, которые программа реализует в рамках празднования Дня молодежи. Так, в преддверии праздника будет выпущен путеводитель и аудиогид по Смоленску - его наполнение разрабатывается вместе с любителями путешествий и активистами молодежной политики. Для жителей и гостей Смоленска и Ельца гиды из сообщества "Проводники смыслов. Экскурсоводы" проведут тематические экскурсии. Представители и участники различных проектов "Больше, чем путешествие", присоединятся к деловым форматам и образовательным активностям на площадках Дня молодежи.

Ранее программа "Больше, чем путешествие" в течение двух лет реализовывала проект "Обмен молодежными столицами", где жители одной молодежной столицы отправлялись в путешествие во вторую. Так, в 2024 г. из Москвы во Владивосток и наоборот по программе поехали 56 ребят. В 2025 г. в "обмене" между Омском и Пермью приняли участие 100 молодых блогеров. В нынешнем сезоне инициатива масштабировалась: поездки с программой в города, получившие статус молодежных, теперь доступны молодым людям из всех 89 регионов России.

АНО "Больше, чем путешествие" выступает оператором программы Росмолодежи "Больше, чем путешествие", благодаря которой более чем 320 тыс. молодых людей увидели уникальные места нашей страны, познакомились с достижениями университетов и промышленных предприятий, разработали социально значимый проект и нашли новых друзей.

В поездки по стране отправляются призеры и победители всероссийских проектов: школьники, студенты, молодые специалисты из регионов, члены семей военнослужащих.

Помимо традиционной туристической программы - знакомства с природными, культурными, историческими особенностями регионов, - молодые люди посещают российские производства, образовательные организации и другие значимые объекты страны, у них есть возможность внести вклад в развитие городов, участвовать в волонтерской деятельности, стать соавторами путешествий. Разноплановый туризм предполагает и профессиональную самореализацию - участники поездок могут проявить себя и получить предложение о стажировке и трудоустройстве или применить полученные знания в родном регионе.