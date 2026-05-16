В Самаре завершился Всероссийский добровольческий слет Движения Первых

В Ледовом дворце спорта Самары состоялась торжественная церемония закрытия Всероссийского добровольческого слета Движения Первых. В рамках мероприятия также прошло награждение победителей Всероссийского конкурса "Делай добро".

"Всероссийский добровольческий слет Движения Первых показал, насколько у нас сильные, неравнодушные и по-настоящему деятельные ребята. За эти дни участники смогли освоить образовательную программу, они пробовали себя в реальных добровольческих практиках, учились работать в команде, искать решения, слышать друг друга и брать ответственность за общее дело. В треке "Делай добро" финалисты конкурса проходили серьезные испытания: проверяли знания об основах добровольчества, участвовали в дебатах, презентовали свои команды и инициативы. Сегодня мы наградили тех, кто смог ярче всего проявить себя. Но главный итог слета — не только победы и дипломы. Главное, что ребята уезжают домой с новым опытом, друзьями и пониманием, что добро — это конкретные действия", — отметил Герой России, участник президентской кадровой программы "Время героев", председатель правления Движения Первых Артур Орлов.

В течение шести дней участники слета проходили насыщенную просветительскую программу, встречались со спикерами, принимали участие в мастер-классах, работали вместе с наставниками из разных регионов страны и находили новых друзей. Во время слета прошла премьера фестиваля патриотической постановки "Классика Победы. Время героев" в Самаре. Итоги слета подвели почетные гости церемонии: председатель Комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель Добро.рф Артем Метелев и заместитель председателя правления Движения Первых Валерий Моргуновский.

"Наследием Всероссийского слета "Благо Твори" в Самаре останется мурал на здании средней школы в поселке Рощинский, который мы открыли вместе с ребятами. Муралы — это вид современного искусства, который имеет огромное воспитательное значение. Каждый школьник, который будет посещать эту школу, может остановиться и задуматься о том, что такое героизм, что такое патриотизм, как воспитать мужество. И этот эффективный формат просвещения может находить себя абсолютно в каждом населенном пункте", — подчеркнул председатель Комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель Добро.рф Артем Метелев.

Участники слета работали по пяти тематическим трекам: "Делай добро", "Обучение служением. Первые", "Сотрудничество", "Наставники Первых" и "Территория Заботы". Особое внимание было уделено развитию добровольческих инициатив, обмену опытом между регионами и поддержке социально значимых проектов.

Ключевым событием церемонии стало награждение победителей Всероссийского конкурса "Делай добро". Участники конкурса представили свои добровольческие практики и инициативы в рамках конкурсной программы одноименного трека слета.

В номинации "Индивидуальные участники" в категории 14–17 лет первое место занял Станислав Вьюшин из Республики Адыгея, второе место присуждено Елизавете Выхристюк из Белгородской области, а третье — Глории Мякшевой из Волгоградской области. В категории 18–25 лет победителем стал Кирилл Гончаров из Санкт-Петербурга, второе место заняла Анастасия Оксененко из Курской области, третье — Софья Тигранова из Краснодарского края.

"Для нас большая радость принимать Всероссийский добровольческий слет Движения Первых на самарской земле. Когда выходишь награждать ребят и видишь их глаза — счастливые, горящие, немного взволнованные, — понимаешь, что за этой победой стоит огромная работа. Мне очень хочется, чтобы для ребят эта награда стала не точкой, а началом нового этапа. Чтобы они уехали домой с ощущением, что все получилось. Пусть эта победа даст им силы, уверенность и желание дальше делать добрые дела", — рассказал министр молодежной политики Самарской области Владимир Усов.

В номинации "Волонтерские отряды" среди общеобразовательных организаций первое место занял волонтерский отряд "4:8" из Брянской области, второе место — отряд "Сила добрых сердец" из Московской области, третье — отряд "Инициатива" из Вологодской области. В категории профессиональных образовательных организаций победителем стал волонтерский отряд "Твори добро ПГТК" из Челябинской области, второе место занял студенческий волонтерский отряд "ККТС-Контакт" из Курской области, третье — отряд "Первые Дворца" из Кировской области. Среди образовательных организаций высшего образования первое место занял волонтерский отряд "Самаритяне" из Краснодарского края.

"Мы приехали командой из пяти человек и, если честно, думали, что задания будут больше творческими. А оказалось — все намного серьезнее и сложнее. Но мы справились: быстро включались, делили задачи, что-то придумывали, вырезали, клеили, рисовали, готовили выступления. Я выступала за команду на всех этапах, ребята очень поддерживали, и это правда помогало. Когда объявили наш отряд, мы просто закричали! Я схватила флаг, и мы побежали на сцену — даже немного запинались от эмоций. В тот момент было такое чувство: "Все получилось, мы смогли!". Этот конкурс научил меня больше доверять команде. Здесь очень важно понимать, что каждый старается как может, и все работают ради одного результата. Для меня "Делай добро" — это про поддержку, дружбу и людей, которые рядом", — сказала участница отряда "Первые Дворца" из Кировской области Олеся Шемякина.

Перед торжественной церемонией закрытия Всероссийского добровольческого слета в Самарской области открыли мурал, посвященный защитникам Родины разных эпох. Его создание стало частью патриотической программы слета. Участники треков "Территория заботы" и "Делай добро" вместе с Валерием Моргуновским и Артемом Метелевым внесли вклад в сохранение исторической памяти через современное искусство. На мурале изображены русский богатырь, гусар, солдат Великой Отечественной войны и воин наших дней. Работа стала символом связи поколений и напоминанием о преемственности подвига защитников страны.

Соорганизатором Всероссийского добровольческого слета Движения Первых выступила Ассоциация волонтерских центров, некоммерческих организаций и институтов общественного развития "Добро.рф", партнером слета стало Министерство молодежной политики Самарской области.