В Тольятти водитель на Toyota сбил первоклассницу

В пятницу, 15 мая, в 17:35 в Тольятти под колеса Toyota RAV4 попала 7-летняя девочка, передает ГУ МВД по Самарской области. ДТП произошло в Центральном районе.

Как уточнили в ГАИ, возле дома № 51 по ул. Ленинградской 52-летний водитель Toyota RAV4 двигался по жилой зоне со стороны ул. Жилина в направлении бульвара Ленина. В пути следования он наехал на 7-летнюю девочку, которая шла справа налево по ходу движения транспортного средства. С места ДТП пешеход доставлена в больницу, где ей рекомендовано амбулаторное лечение.