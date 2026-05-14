В Красноглинском районе при столкновении двух авто пострадал 10-летний ребенок

В среду, 13 мая, в 17:05 в Красноглинском районе Самары в ДТП пострадал 10-летний мальчик, передает ГУ МВД по Самарской области.

Как уточнили в ГАИ, 42-летняя водитель Renault Megane двигалась по 4-му кварталу в пос. Береза. Поворачивая налево, на Аэропортовское шоссе, возле дома № 25, она не уступила дорогу и столкнулась с Lifan 214813 под управлением 27-летнего мужчины, который двигался по "встречке". Пострадал 10-летний пассажир автомобиля Lifan, его госпитализировали с места ДТП.