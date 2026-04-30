В Новокуйбышевске столкнулись пять автомобилей

В среду, 29 апреля, на 2 км автодороги Самара - Волгоград - Новокуйбышевск произошло ДТП с участием пяти автомобилей, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В 07:50 48-летний водитель автомобиля Great Wall выехал на встречную полосу, из-за чего автомобиль Mitsubishi столкнулся с Lada Granta. В то же время автомобиль Kia столкнулся с автомашинами Ford и Lada Kalina.

Водители Lada Granta и Kia госпитализированы, а водителям Mitsubishi и Ford назначено амбулаторное лечение.