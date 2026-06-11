Грузовик опрокинулся в кювет на трассе "Обход Тольятти"

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В среду, 10 июня, в 15:19 на 92-м км трассы "Обход Тольятти" грузовик Scania с полуприцепом "Тонар" съехал в кювет, сообщают в ГКУ Самарской области "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС" .

Фото: отдел по взаимодействию со СМИ, ВР и ПО ГКУ Самарской области "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"