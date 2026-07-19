В Сергиевском районе велосипедист попал под колеса Nissan Juke

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В субботу, 18 июля, в Сергиевском районе в ДТП пострадал водитель велосипеда, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области