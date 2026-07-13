В Кинельском районе автомобиль Hyundai Creta слетел в кювет, врезался в дерево и перевернулся

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В воскресенье, 12 июля, в 17:20 в Кинельском районе на 2,2 км автомобильной дороги "Самара-Бугуруслан-Покровка" произошла авария, в которой пострадал пожилой водитель, передает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области