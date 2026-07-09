В Октябрьске "Гранта" попала в ДТП, пострадал ребенок

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В четверг, 9 июля, в 20:03 на спуске в Октябрьск произошло ДТП - Lada Granta наехала на препятствие. Об этом сообщает пресс-служба Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.

Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС