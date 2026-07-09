Счастье - родиться в России: семья из Самарской области вошла в число победителей конкурса "Это у нас семейное"

В День семьи, любви и верности в Москве подвели итоги второго сезона конкурса "Это у нас семейное" президентской платформы "Россия - страна возможностей". 60 семейных команд из 43 регионов России, в том числе семья из Самарской области, стали обладателями сертификатов по пять миллионов рублей на улучшение жилищных условий.

Эти средства станут для семей важным шагом к дому, где будут расти их дети и продолжаться семейные истории. Кроме того, все 328 семей - финалистов конкурса отправятся в совместные путешествия по стране.

В финале второго сезона конкурса "Это у нас семейное" президентской платформы "Россия - страна возможностей" участвовали 328 семейных команд из 85 регионов России. На протяжении четырех дней финалисты проходили оценочные задания, участвовали в мероприятиях, посвященных культурному коду России, и общались с семьями из разных регионов страны.

К финалистам обратился первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко. Он отметил, что конкурс стал не просто соревнованием, а новой традицией для семей России.

"Наш президент сказал, что Россия - это семья семей. И вы - наглядный тому пример. Мне вчера посчастливилось немного поучаствовать, походить, посмотреть, как проходили конкурсные задания. Да, все волновались, соревнование было сложным. Но знаете, что главное я увидел, будучи наблюдателем в зале? Любовь, уважение. То, как бережно вы поддерживали друг друга, болели друг за друга, помогали - это невероятный пример тепла, настоящей любви, настоящего уважения и счастья. Вы, ваши семьи - это гордость России. С праздником вас!" - сказал Сергей Кириенко.

Сергей Кириенко выразил отдельную благодарность за творческий подход к костюмам: участники смогли показать не только свою семью, но и родной регион, его традиции и культуру. Он также сообщил, что на заседании Наблюдательного совета решено запустить открытое голосование для выбора лучших костюмов. Их авторы получат возможность поработать с лучшими дизайнерами России над созданием коллекции одежды.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова поздравила финалистов с Днем семьи, любви и верности и отметила, что конкурс, входящий в национальный проект "Семья", стал одним из самых востребованных проектов о семье.

"Конкурс проходит в Год единства народов России, объявленный Главой государства. Крепкая семья - это абсолютный приоритет и главная ценность для всех 194 народов, живущих в России. Это настоящее и будущее нашей многонациональной страны, ее незыблемая опора. Когда у людей есть поддержка близких, неразрывная связь с родными, желание растить детей и передавать им свой опыт, есть дом, в котором всегда слышен смех детей и внуков - укрепляется уверенность в завтрашнем дне. Во втором сезоне конкурса приняли участие 726 тысяч человек - почти 200 тысяч семей со всей страны вместе с родственниками, проживающими в 82 государствах. Мы поражались масштабам проекта еще два года назад, но второй сезон побил рекорды первого почти на четверть. Это значит, что решение нашего президента запустить конкурс поддержано всенародно. Особенно приятно видеть здесь многодетные семьи, семьи с большим семейным стажем, многопоколенные семьи и семейные династии. Из 328 семей-финалистов таких - абсолютное большинство", - подчеркнула Татьяна Голикова.

От Самарской области победителями конкурса "Это у нас семейное" президентской платформы "Россия - страна возможностей" стала семья Калязиных, Бардиных. В семейной команде из города Новокуйбышевска шесть участников: папа Дмитрий, мама Юлия, дети Варвара (14 лет) и Роман (11 лет), дедушка Иван Григорьевич и бабушка Елена Михайловна.

Главное правило в семье - любовь, добро и уважение по отношению друг к другу. Когда семья собирается вместе, то они любят играть в настольные игры, а также собирать большие паззлы. У семьи есть мечта - переехать из города в село недалеко от города и жить вместе в большом доме.

Папа Дмитрий работает руководителем проектов в коммерческой компании ООО "Альфа групп". Также, он ведет мастер классы проекта "Академия лидерства" для школьников в рамках клуба лидеров "Эльбрус" президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Мама Юлия работает экономистом в "Россельхозбанке", а дома занимается воспитанием детей и домашним хозяйством. Дочь Варвара с 3 до 13 лет профессионально занималась художественной гимнастикой и в 12 лет достигла уровня кандидата в мастера спорта. Участвовала в множестве соревнований в Самарской области и за ее пределами. Сын Роман - активный и разносторонний школьник, завершил третий класс хорошистом, занимается шахматами и спортом, в том числе ходил на тренировки по боксу и фитнесу.

Дедушка Иван Григорьевич - детский поэт, композитор, автор стихов и песен. Он выступает в детских садах и школах, а его стихи напечатаны в трех авторских книгах. Также его песни исполняются известными артистами - гармонистами. Бабушка Елена Михайловна увлекается кулинарией и помогает с воспитанием внуков.

"Мы приехали из города Новокуйбышевск Самарской области. За время участия в конкурсе "Это у нас семейное" президентской платформы "Россия - страна возможностей" мы вместе испытали массу невероятных эмоций, многое прошли и еще крепче объединились. А сегодня еще раз подтвердилось, что Россия - действительно страна огромных возможностей. Так здорово, что мы смогли очутиться именно в День семьи, любви и верности в Москве, на этом празднике, где объединились семьи со всей страны. Ведь семья - основа страны, ее главное богатство. Семья - это место, где тебя всегда ждут, где всегда придут на помощь, это твой надежный тыл, это то, за что стоит бороться", - поделились новостями участники команды Калязиных, Бардиных.

Генеральный директор президентской платформы "Россия - страна возможностей", ректор Мастерской управления "Сенеж" и заместитель председателя Наблюдательного совета Андрей Бетин подвел итоги сезона.

"Конкурс "Это у нас семейное" за два сезона стал по-настоящему народным. Он доказал: в России живут тысячи сильных, теплых, крепких семей. Совершенно разных по возрасту, профессиям, традициям, национальностям. Но удивительно похожих в главном: в любви, терпении, доверии, в умении слушать и слышать, уступать и договариваться, радоваться общим победам и вместе переживать трудности. Потому что семья - это главная команда в жизни человека. Второй сезон мы сделали насыщеннее и ярче. Больше заданий, больше возможностей, больше семей в финале. Конкурс растет вместе с семьями - потому что отвечает на главную потребность: быть вместе, чувствовать опору, знать, что ты не один. Шестьдесят сертификатов по пять миллионов рублей - это возможность для 60 семей сделать шаг к своей мечте: купить дом, квартиру, закрыть ипотеку. И это почти в два раза больше, чем в прошлом году. А все финалисты отправятся в совместные путешествия по России. Но главный приз конкурса уже есть у каждого из вас - это крепкая, любящая семья", - отметил Андрей Бетин.

Победителями второго сезона стали 60 команд. В их составе которых 401 человек. Среди них 157 детей, 123 родителя, 92 представителя поколения бабушек и дедушек, а также 29 других родственников. Самым юным победителям по 6 лет, самому взрослому участнику среди победителей - 80 лет. Самая многодетная семья среди победителей воспитывает 36 детей, самый большой стаж брака среди победителей - 53 года.

Семьи-победители представляют 43 региона России и все федеральные округа, в том числе Донбасс и Новороссию. Среди победителей - многодетные и приемные семьи, семьи участников специальной военной операции, трудовые и творческие династии, спортсмены, активисты, ветераны труда. Самая большая команда объединила 29 человек.

Семьи-победители стали обладателями сертификатов по пять миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Средства можно направить на покупку дома или квартиры, а также на погашение ипотеки или внесение первоначального взноса за жилье.

Во втором сезоне конкурса "Это у нас семейное" участвовал 726191 человек - 196576 семей из всех 89 регионов России вместе с родственниками, проживающими в 82 странах. В финал вышли семьи, показавшие лучшие результаты по итогам окружных полуфиналов и дополнительных онлайн-заданий. Дистанционный этап включал 48 заданий, по итогам которых семьи создали 11 тысяч фото, видео и текстовых описаний. Продолжительность видеоматериалов, снятых для конкурса, составила 2441 час.