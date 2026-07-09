Фонд "Защитники Отечества" объявил о всероссийской премии для ветеранов СВО "Возвращение"

Стартовала заявочная кампания всероссийской премии "Возвращение", учрежденной Государственным фондом "Защитники Отечества". Новый проект фонда в партнерстве с российским обществом "Знание" и профильными общественными объединениями нацелен на признание достижений ветеранов специальной военной операции в мирной жизни.

"Мы организуем премию, чтобы на самом высоком уровне отметить достижения ветеранов специальной военной операции в мирной жизни. Своим трудом, общественными инициативами и активной гражданской позицией они вносят значимый вклад в развитие России. Важно рассказать всей стране о том, как герои, прошедшие серьезные жизненные испытания, возвращаются к мирной жизни и добиваются впечатляющих успехов в творчестве, спорте, профессиональной деятельности, как они поддерживают своих товарищей и семьи героев, работают с молодежью. Их успех — невероятная мотивация не только для тех, кто недавно вернулся со спецоперации, но и для всех нас", — сказала статс-секретарь — заместитель Министра обороны РФ, председатель Государственного фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.

Премия вручается в десяти номинациях, каждая из которых отражает основные направления возвращения ветеранов к мирной жизни.

В номинации "Шаг в будущее" будут представлены успешные практики возвращения ветеранов к мирному труду, профессионального роста и развития новых компетенций.

Номинация "Голос силы" посвящена достижениям героев в сфере культуры, искусства и творческой деятельности.

В номинации "Живой пример" отметят защитников, которые вносят значимый вклад в воспитание молодежи, передают жизненный опыт и формируют у подрастающего поколения чувство ответственности, патриотизма и уважения к истории страны.

Номинация "Разрушая барьеры" объединит истории о силе духа, спортивных достижениях и преодолении физических ограничений.

В номинации "Дело чести" будут представлены проекты, направленные на развитие предпринимательских инициатив, открытие собственного дела и самореализацию ветеранов в бизнесе.

Номинация "Тепло сердец" посвящена проектам, связанным с помощью, заботой и поддержкой семей погибших защитников Отечества.

В номинации "По зову сердца" определят лучших представителей добровольческого движения, а также авторов общественно значимых инициатив, направленных на развитие гражданской активности.

Номинация "Связующая нить" отметит вклад ветеранов в поддержку нового поколения защитников Отечества, развитие наставничества и передачу опыта.

В номинации "Равный — равному" будут отмечены те, кто оказывает моральную поддержку, помогает боевым товарищам пройти путь восстановления и вернуться к активной жизни.

Особая номинация "Личный пример" посвящена выдающимся достижениям ветеранов после возвращения домой, а также формированию положительного образа ветерана боевых действий в обществе.

Кандидатами на соискание премии могут быть ветераны боевых действий — участники специальной военной операции, добившиеся значимых результатов в направлениях деятельности согласно номинациям.

Заявку подает организация-заявитель, которой могут выступить органы власти, общественные объединения, ветеранские и образовательные организации, работодатели и другие организации независимо от организационно-правовой формы.

Заявка подается в электронном виде через раздел "Конкурсы" Платформы обратной связи Единого портала государственных и муниципальных услуг (ПОС Госуслуги, Решаем вместе. Голосования). Ссылка на регистрацию.

Заявочная кампания завершится 31 июля, далее пройдет техническая экспертиза поступивших заявок и их оценка экспертным советом и членами почетного жюри. В его состав войдут Герои России, участники программы "Время героев", ветераны боевых действий, государственные деятели, представители фонда "Защитники Отечества", Минобороны РФ, общественных и партнерских организаций.

Торжественная церемония награждения лауреатов премии состоится в конце августа в Москве в рамках всероссийского форума ветеранов "Вместе победим!".