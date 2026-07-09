Фонд "Защитники Отечества" объявил о всероссийской премии для ветеранов СВО "Возвращение"

Стартовала заявочная кампания всероссийской премии "Возвращение", учрежденной Государственным фондом "Защитники Отечества". Новый проект фонда в партнерстве с российским обществом "Знание" и профильными общественными объединениями нацелен на признание достижений ветеранов специальной военной операции в мирной жизни.
"Мы организуем премию, чтобы на самом высоком уровне отметить достижения ветеранов специальной военной операции в мирной жизни. Своим трудом, общественными инициативами и активной гражданской позицией они вносят значимый вклад в развитие России. Важно рассказать всей стране о том, как герои, прошедшие серьезные жизненные испытания, возвращаются к мирной жизни и добиваются впечатляющих успехов в творчестве, спорте, профессиональной деятельности, как они поддерживают своих товарищей и семьи героев, работают с молодежью. Их успех — невероятная мотивация не только для тех, кто недавно вернулся со спецоперации, но и для всех нас", — сказала статс-секретарь — заместитель Министра обороны РФ, председатель Государственного фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.
Премия вручается в десяти номинациях, каждая из которых отражает основные направления возвращения ветеранов к мирной жизни.
В номинации "Шаг в будущее" будут представлены успешные практики возвращения ветеранов к мирному труду, профессионального роста и развития новых компетенций.
Номинация "Голос силы" посвящена достижениям героев в сфере культуры, искусства и творческой деятельности.
В номинации "Живой пример" отметят защитников, которые вносят значимый вклад в воспитание молодежи, передают жизненный опыт и формируют у подрастающего поколения чувство ответственности, патриотизма и уважения к истории страны.
Номинация "Разрушая барьеры" объединит истории о силе духа, спортивных достижениях и преодолении физических ограничений.
В номинации "Дело чести" будут представлены проекты, направленные на развитие предпринимательских инициатив, открытие собственного дела и самореализацию ветеранов в бизнесе.
Номинация "Тепло сердец" посвящена проектам, связанным с помощью, заботой и поддержкой семей погибших защитников Отечества.
В номинации "По зову сердца" определят лучших представителей добровольческого движения, а также авторов общественно значимых инициатив, направленных на развитие гражданской активности.
Номинация "Связующая нить" отметит вклад ветеранов в поддержку нового поколения защитников Отечества, развитие наставничества и передачу опыта.
В номинации "Равный — равному" будут отмечены те, кто оказывает моральную поддержку, помогает боевым товарищам пройти путь восстановления и вернуться к активной жизни.
Особая номинация "Личный пример" посвящена выдающимся достижениям ветеранов после возвращения домой, а также формированию положительного образа ветерана боевых действий в обществе.
Кандидатами на соискание премии могут быть ветераны боевых действий — участники специальной военной операции, добившиеся значимых результатов в направлениях деятельности согласно номинациям.
Заявку подает организация-заявитель, которой могут выступить органы власти, общественные объединения, ветеранские и образовательные организации, работодатели и другие организации независимо от организационно-правовой формы.
Заявка подается в электронном виде через раздел "Конкурсы" Платформы обратной связи Единого портала государственных и муниципальных услуг (ПОС Госуслуги, Решаем вместе. Голосования). Ссылка на регистрацию.
Заявочная кампания завершится 31 июля, далее пройдет техническая экспертиза поступивших заявок и их оценка экспертным советом и членами почетного жюри. В его состав войдут Герои России, участники программы "Время героев", ветераны боевых действий, государственные деятели, представители фонда "Защитники Отечества", Минобороны РФ, общественных и партнерских организаций.
Торжественная церемония награждения лауреатов премии состоится в конце августа в Москве в рамках всероссийского форума ветеранов "Вместе победим!".
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!