В Самарской области аннулировано гражданство руководителя азербайджанской диаспоры Ширвана Керимова

В Самарской области утратил гражданство Российской Федерации руководитель азербайджанской диаспоры Ширвана Керимова, сообщает apa.az.

Сам Керимов в настоящее время находится в Азербайджане. Об аннулировании гражданства РФ ему сообщили, когда он находился там.

Ширван Керимов - действующий член Общественной палаты Самарской области и адвокат самарской коллегии "Правовой советник". Более 20 лет он руководит общественной организацией "Лига азербайджанцев Самарской области". В Общественной палате Керимов входит в состав комиссий по законности и правам человека, по межнациональным и межконфессиональным отношениям. Также Керимов - член межкомиссионной рабочей группы по вопросам общественной дипломатии и международного сотрудничества.