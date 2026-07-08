В Самарской области продолжается акция "Коробка храбрости"

В регионе подвели промежуточные итоги всероссийской акции, организованной сторонниками "Единой России". За время сбора к инициативе присоединились более 700 участников, общее число переданных в лечебные учреждения подарков превысило 3,5 тысяч.

Конструкторы, пазлы, наборы для творчества, раскраски и настольные игры — в День семьи, любви и верности подарки для юных пациентов переданы в Самарский областной клинический кардиодиспансер им. Полякова, Самарскую областную детскую инфекционную больницу и педиатрическое отделение Новокуйбышевской городской больницы. Сюда "коробки храбрости" привезли сенатор Марина Сидухина, председатель думы Новокуйбышевска Сергей Лукин и заместитель главы города по социальным вопросам Елена Пахомова.

В детскую инфекционную больницу подарки передали сенатор РФ, координатор проекта "Крепкая семья" в Самарской области Марина Сидухина и член общественного совета партпроекта Дмитрий Трифонов.

Координатор проекта "Культура малой Родины" Алексей Долматов отметил важность развивающего содержания подарков: "Мы подбираем то, что надолго увлекает ребенка: конструкторы, мозаики, наборы для рисования. Когда ребенок строит или рисует — он создает свой мир. Это не просто игра, а основа культурного кода — умение созидать. И такая радость помогает забыть о боли хотя бы на время".

Координатор проекта "Защита животного мира" в Самарской области Артем Ильин подчеркнул символическое значение акции: "Дети в больнице — настоящие бойцы. Они проходят через боль, но не сдаются. Наша задача — показать, что они не одни. В коробках мы всегда стараемся положить что-то, связанное с природой, чтобы ребенок даже в палате чувствовал связь с миром добра и заботы".

Для сенатора Марины Сидухиной, координатора партпроекта "Крепкая семья" в регионе участие в "Коробке храбрости" уже стало доброй традицией. Она регулярно привозит игрушки и книги, чтобы маленьким пациентам было легче переносить больничные будни и процедуры. Она назвала акцию доброй традицией: "Мы привезли подарки, чтобы пребывание в больнице было менее грустным, а лечение шло быстрее. Поддержка и доброта действительно помогают справляться с самыми трудными ситуациями".

Врачи и медсестры обеих больниц подтвердили, что акция имеет практическое значение для лечебного процесса. По их словам, дети легче переносят болезненные процедуры, зная, что после укола или капельницы их ждет небольшое поощрение. Это снижает уровень страха и улучшает контакт с медперсоналом.

В акции приняли участие депутаты разных уровней, представители министерств и ведомств, местные отделения партии, промышленные предприятия, детские сады, школы и жители региона. Раньше "Коробка храбрости" проводилась в формате двухнедельных марафонов. Теперь в Самарской области сбор подарков стал постоянным — присоединиться можно в любой день.