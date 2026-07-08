В Самарской области продолжается акция "Коробка храбрости"

В регионе подвели промежуточные итоги всероссийской акции, организованной сторонниками "Единой России". За время сбора к инициативе присоединились более 700 участников, общее число переданных в лечебные учреждения подарков превысило 3,5 тысяч.
Конструкторы, пазлы, наборы для творчества, раскраски и настольные игры — в День семьи, любви и верности подарки для юных пациентов переданы в Самарский областной клинический кардиодиспансер им. Полякова, Самарскую областную детскую инфекционную больницу и педиатрическое отделение Новокуйбышевской городской больницы. Сюда "коробки храбрости" привезли сенатор Марина Сидухина, председатель думы Новокуйбышевска Сергей Лукин и заместитель главы города по социальным вопросам Елена Пахомова.
В детскую инфекционную больницу подарки передали сенатор РФ, координатор проекта "Крепкая семья" в Самарской области Марина Сидухина и член общественного совета партпроекта Дмитрий Трифонов.
Координатор проекта "Культура малой Родины" Алексей Долматов отметил важность развивающего содержания подарков: "Мы подбираем то, что надолго увлекает ребенка: конструкторы, мозаики, наборы для рисования. Когда ребенок строит или рисует — он создает свой мир. Это не просто игра, а основа культурного кода — умение созидать. И такая радость помогает забыть о боли хотя бы на время".
Координатор проекта "Защита животного мира" в Самарской области Артем Ильин подчеркнул символическое значение акции: "Дети в больнице — настоящие бойцы. Они проходят через боль, но не сдаются. Наша задача — показать, что они не одни. В коробках мы всегда стараемся положить что-то, связанное с природой, чтобы ребенок даже в палате чувствовал связь с миром добра и заботы".
Для сенатора Марины Сидухиной, координатора партпроекта "Крепкая семья" в регионе участие в "Коробке храбрости" уже стало доброй традицией. Она регулярно привозит игрушки и книги, чтобы маленьким пациентам было легче переносить больничные будни и процедуры. Она назвала акцию доброй традицией: "Мы привезли подарки, чтобы пребывание в больнице было менее грустным, а лечение шло быстрее. Поддержка и доброта действительно помогают справляться с самыми трудными ситуациями".
Врачи и медсестры обеих больниц подтвердили, что акция имеет практическое значение для лечебного процесса. По их словам, дети легче переносят болезненные процедуры, зная, что после укола или капельницы их ждет небольшое поощрение. Это снижает уровень страха и улучшает контакт с медперсоналом.
В акции приняли участие депутаты разных уровней, представители министерств и ведомств, местные отделения партии, промышленные предприятия, детские сады, школы и жители региона. Раньше "Коробка храбрости" проводилась в формате двухнедельных марафонов. Теперь в Самарской области сбор подарков стал постоянным — присоединиться можно в любой день.
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!