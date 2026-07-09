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Образование Общество

Энергетики "Т Плюс" вручили дипломы выпускникам Самарского политеха

САМАРА. 9 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Представители "Т Плюс" приняли участие в торжественной церемонии вручения дипломов о высшем образовании выпускникам теплоэнергетического факультета Самарского государственного технического университета. Документы получили 30 будущих энергетиков, пятерым из которых — участникам первого выпуска программы целевого обучения, также вручены приглашения на трудоустройство в "Т Плюс".

Фото: ПАО "Т Плюс" пресс-служба

"Энергия будущего" — это совместная программа "Т Плюс" и теплоэнергетического факультета СамГТУ, которая стартовала в 2022 году. Она включает в себя профильную подготовку студентов с прохождением производственной практики на действующих энергетических объектах региона.

"Преимуществом целевого обучения является ускоренная адаптация к запросам работодателя и гарантированное трудоустройство по окончании обучения. Неудивительно, что с каждым годом число желающих принять в ней участие растёт. На данный момент подготовку по программе проходят 47 студентов Политеха", — отметила и. о. директора по управлению персоналом Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Инна Путилина.

Энергетики "Т Плюс" совместно с СамГТУ реализуют целый ряд профориентационных проектов ("Школа молодого энергетика", "Энергия будущего", "Тест-драйв" и другие). Кроме того, руководители и технические специалисты энергокомпании традиционно входят в экзаменационную комиссию вуза, а в 6-м корпусе университета работает специализированная аудитория "Т Плюс", где периодически проводятся тематические лекции и мастер-классы для студентов.

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