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Самая финансово грамотная семья Самарской области представит регион на федеральном уровне

САМАРА. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарском финансово-экономическом колледже состоялся региональный этап III Всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций. За выход на федеральный этап боролись 13 сильнейших семей из разных уголков области.

Фото: министерство финансов Самарской области

Всероссийский семейный фестиваль сбережений и инвестиций — это масштабный проект, направленный на повышение финансовой грамотности населения, развитие культуры личных и семейных финансов, а также профессионального мастерства специалистов в сфере финансового просвещения. Организатором выступает Институт финансовой грамотности Финансового университета при правительстве Российской Федерации при поддержке Министерства финансов РФ и Научно-исследовательского финансового института Минфина России.

Фестиваль проводится в три этапа: муниципальный, региональный и федеральный. В 2026 г. его география охватила 31 субъект Российской Федерации. Для Самарской области это уже третий сезон, и с каждым годом количество участников только растет. В этом году на муниципальном этапе выступили 139 семей — 410 человек из 19 районов и округов региона, что подтверждает устойчивый интерес жителей к теме осознанного управления личными финансами.

Кураторами и партнерами регионального этапа выступили министерство финансов Самарской области и региональный центр финансовой грамотности. В состав жюри вошли представители Счетной палаты Самарской области, УФНС России по Самарской области, Отделения Самара Волго-Вятского главного управления Банка России, а также кредитных и страховых организаций.

С приветственным словом к семьям-участникам обратилась заместитель министра финансов Самарской области Елена Зябкина. Она подчеркнула, что регион является одним из лидеров финансового просвещения в стране: только в прошлом году здесь было проведено более 18 тыс. профильных мероприятий, охвативших свыше миллиона человек. Это наглядно демонстрирует масштаб и системный характер работы в Самарской области в рамках реализации региональной программы "Повышение финансовой грамотности населения Самарской области" на 2024–2030 годы.

Программа регионального этапа включила четыре конкурсных испытания: деловую игру "Семейный инвесткомитет", квиз "Путь инвестора: что такое IPO", симулятор "Собери портфель" и игру "Банк слов: переводчик на финансовый". Участники разбирались в тонкостях инвестирования, учились сберегать и приумножать средства, управлять семейным бюджетом и говорить на языке финансов.

Победителем регионального этапа признана семья Рящиковых из Самары, именно они представят наш регион на федеральном этапе, который пройдет с 12 по 13 сентября в Москве, где лучшие семьи страны поборются за звание самой финансово грамотной семьи России.

Семейный фестиваль — это не только соревнование. Это возможность провести время с близкими, получить новые знания, научиться ориентироваться в мире финансовых инструментов и ежедневно применять полученные навыки на практике. Именно такие инициативы, по мнению организаторов, формируют устойчивую финансовую культуру, которая начинается в семье и становится фундаментом благополучия всей страны.

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