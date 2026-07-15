Команда из Самарской области вошла в число сильнейших на финале Турнира Знание.Игра по спортивному "Что? Где? Когда?"

12 июля в Москве состоялся финал Турнира Знание.Игра по спортивному "Что? Где? Когда?" - одного из крупнейших интеллектуальных проектов Российского общества "Знание". В столице встретились лучшие команды, прошедшие многоэтапный отбор в течение игрового сезона 2025-2026 годов. Команда "Королевские особи" из Самарской области заняла шестое место по итогам финальной игры. Турнир реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети".

Финал объединил порядка 300 участников из 20 регионов страны. Финальная игра состояла из 10 игровых раундов по шести вопросов в каждом, посвященных истории и культуре России, достижениям страны, выдающимся соотечественникам, традициям народов России.

По итогам борьбы были определены абсолютные победители Турнира в направлениях среди студентов и представителей работающей молодежи и девяти призеров также обеих категорий. Награды им вручили трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, руководитель Русского театра на воде, депутат Московской городской думы Мария Киселева и депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации Анатолий Вассерман.

"Финал - это всегда соревнование, но сегодня в этом зале уже нет случайных людей. Каждый из вас прошел серьезный отбор, проделал большую интеллектуальную работу и заслужил право бороться за победу. Именно поэтому сегодня вы уже победители. Желаю вам честной борьбы, яркой игры и удовольствия от каждого вопроса, ведь именно такие испытания объединяют сильнейших", - отметил заместитель генерального директора Российского общества "Знание" Кирилл Хвиль.

Команда "Королевские особи" Самарского университета им. Королева заняла шестое место по итогам финальной игры.

Абсолютным победителем Турнира среди студентов стала команда "ВШЭстером", представляющая Нижегородский филиал НИУ "Высшая школа экономики". В число призеров Турнира также вошли команды "Здесь могла быть ваша реклама", "Энгимоно", "Орден святого Киселя", "Абудефдуфы обыкновенные", "Держава", "Сложный вопрос" и "ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ".

Победителей и призеров Турнира отметили партнеры проекта. АНО "Больше чем путешествие" наградило команды, занявшие первые три места в каждой категории, поездками по России, образовательный холдинг Skillbox предоставил сертификаты на обучение командам-победителям, а всем финалистам доступ к ИИ-урокам английского языка. Кроме того, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) предоставит победителям и призерам среди студенческих команд возможность пройти стажировку в подведомственных организациях. Также партнером мероприятия выступило Федеральное медико-биологическое агентство.

Турнир Знание.Игра по спортивному "Что? Где? Когда?" проводится Российским обществом "Знание" по лицензии правообладателя - ООО "Телекомпания "Игра-ТВ". Проект направлен на развитие интеллектуального потенциала молодежи, популяризацию командных форматов обучения и создание условий для самореализации школьников, студентов и молодых специалистов. Турнир входит в перечень мероприятий Министерства просвещения Российской Федерации, рекомендуемых к реализации в рамках календарного плана воспитательной работы.

Подробная информация об интеллектуальных соревнованиях размещена в сообществе Знание.Игра в социальной сети ВКонтакте.