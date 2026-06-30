16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Выпускники Самарского медколледжа имени Нины Ляпиной получили дипломы Приемная кампания-2026: ректор СамГМУ - о том, как готовят студентов, которые изменят медицину Тольяттиазот поздравил школьников и студентов Тольятти с окончанием учебного года ПГУТИ стал победителем отбора вузов на проект "ТОП-ИТ" На пользу людям

Образование Общество

Выпускники Самарского медколледжа имени Нины Ляпиной получили дипломы

САМАРА. 30 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 89
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области в этом году из медицинских колледжей области выпускается рекордное число специалистов — почти 3000 человек, большая часть которых медсестры и фельдшеры. На днях в Самарском медицинском колледже им. Н. Ляпиной и его филиалах состоялись торжественные церемонии вручения дипломов выпускникам 2026 года.

Фото: министерство здравоохранения Самарской области

1784 специалистов получили дипломы о среднем медицинском образовании, в том числе 533 — с отличием.

Молодых коллег поздравил министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов:
"Медицина — это не просто профессия, а настоящее призвание. От ваших знаний, внимательности и человечности будут зависеть здоровье и жизнь людей. Помните, вы не одни. Вам всегда будет готов помочь опытный наставник. Не стесняйтесь просить совета и присматривайтесь к тому, как он работает, перенимайте не только знания, но и подход к людям. Надеюсь, каждый из вас останется в государственной системе. Тот базис, который заложили в вас преподаватели, поверьте, он высок и ценен. Ценен для сегодняшней системы здравоохранения, а главное для пациентов, ради которых мы все служим своему делу".

Директор Самарского медицинского колледжа имени Нины Ляпиной Надежда Ярочкина рассказала, что самая востребованная специальность — "Сестринское дело", по которой выпустились 1290 человек.
"Ежегодно выпускников медицинских колледжей награждают медалями губернатора "За особые успехи в профессиональном образовании". В этом году 20 студентов медколледжей региона удостоены столь высокой награды, подчеркивающей их целеустремленность и выдающиеся достижения в освоении профессии. Эта медаль — не просто знак отличия, а символ признания их труда, таланта и преданности делу спасения жизней", — подчеркнула Надежда Викторовна.

Председатель Самарской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Татьяна Сивохина подчеркнула, что роль медсестры зачастую решающая в самочувствии пациента. "Вы должны слышать человека даже тогда, когда он не может говорить от боли. Нужно посмотреть ему в глаза с такой уверенностью и надеждой, чтобы он понял — будет жить долго и счастливо", — рассказала председатель профсоюзной организации.

Виолетта Ефремова окончила медколледж с красным дипломом. Она уверена, что медсестра должна не просто умело проводить манипуляции, но и быть чутким и нравственным человеком. "Четыре года в колледже — самое драгоценное время. Я принимала участие в конкурсах, форумах, стажировалась в крупнейших больницах области, развивалась как личность. Помню, как волнительно было на практике, когда перед тобой не манекен, а живой человек — понимаешь, что несешь ответственность за каждое свое действие. Был страх ошибиться, но к счастью, помогли наставники — успокоили, дали понять, что я в надежных руках". В ближайшие несколько лет она планирует работать по специальности, а потом получать высшее медицинское образование.

Обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами — важное направление национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина. Поддержка среднего медперсонала — приоритет работы областного правительства. По словам Андрея Орлова, для молодых специалистов в Самарской области действует комплексные меры поддержки.

"Медицинским работникам, трудоустроившимся по наиболее востребованным специальностям, предоставляется единовременная выплата в размере 200 тысяч рублей. По программе "Земский доктор/ Земский фельдшер" специалистам со средним медобразованием предоставляется единовременная выплата — 500 или 750 тысяч рублей", — подчеркнул руководитель ведомства.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 24 апреля 2026 08:41 Самарский школьник покажет проект робота с машинным зрением на всероссийском конкурсе инноваций

... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Фото на сайте

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5