Выпускники Самарского медколледжа имени Нины Ляпиной получили дипломы

В Самарской области в этом году из медицинских колледжей области выпускается рекордное число специалистов — почти 3000 человек, большая часть которых медсестры и фельдшеры. На днях в Самарском медицинском колледже им. Н. Ляпиной и его филиалах состоялись торжественные церемонии вручения дипломов выпускникам 2026 года.

1784 специалистов получили дипломы о среднем медицинском образовании, в том числе 533 — с отличием.

Молодых коллег поздравил министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов:

"Медицина — это не просто профессия, а настоящее призвание. От ваших знаний, внимательности и человечности будут зависеть здоровье и жизнь людей. Помните, вы не одни. Вам всегда будет готов помочь опытный наставник. Не стесняйтесь просить совета и присматривайтесь к тому, как он работает, перенимайте не только знания, но и подход к людям. Надеюсь, каждый из вас останется в государственной системе. Тот базис, который заложили в вас преподаватели, поверьте, он высок и ценен. Ценен для сегодняшней системы здравоохранения, а главное для пациентов, ради которых мы все служим своему делу".

Директор Самарского медицинского колледжа имени Нины Ляпиной Надежда Ярочкина рассказала, что самая востребованная специальность — "Сестринское дело", по которой выпустились 1290 человек.

"Ежегодно выпускников медицинских колледжей награждают медалями губернатора "За особые успехи в профессиональном образовании". В этом году 20 студентов медколледжей региона удостоены столь высокой награды, подчеркивающей их целеустремленность и выдающиеся достижения в освоении профессии. Эта медаль — не просто знак отличия, а символ признания их труда, таланта и преданности делу спасения жизней", — подчеркнула Надежда Викторовна.

Председатель Самарской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Татьяна Сивохина подчеркнула, что роль медсестры зачастую решающая в самочувствии пациента. "Вы должны слышать человека даже тогда, когда он не может говорить от боли. Нужно посмотреть ему в глаза с такой уверенностью и надеждой, чтобы он понял — будет жить долго и счастливо", — рассказала председатель профсоюзной организации.

Виолетта Ефремова окончила медколледж с красным дипломом. Она уверена, что медсестра должна не просто умело проводить манипуляции, но и быть чутким и нравственным человеком. "Четыре года в колледже — самое драгоценное время. Я принимала участие в конкурсах, форумах, стажировалась в крупнейших больницах области, развивалась как личность. Помню, как волнительно было на практике, когда перед тобой не манекен, а живой человек — понимаешь, что несешь ответственность за каждое свое действие. Был страх ошибиться, но к счастью, помогли наставники — успокоили, дали понять, что я в надежных руках". В ближайшие несколько лет она планирует работать по специальности, а потом получать высшее медицинское образование.

Обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами — важное направление национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина. Поддержка среднего медперсонала — приоритет работы областного правительства. По словам Андрея Орлова, для молодых специалистов в Самарской области действует комплексные меры поддержки.

"Медицинским работникам, трудоустроившимся по наиболее востребованным специальностям, предоставляется единовременная выплата в размере 200 тысяч рублей. По программе "Земский доктор/ Земский фельдшер" специалистам со средним медобразованием предоставляется единовременная выплата — 500 или 750 тысяч рублей", — подчеркнул руководитель ведомства.