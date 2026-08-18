В Самаре прошел фестиваль дизайна, искусства и современной интерьерной культуры "ЗИМФЕСТ"

С 14 по 17 августа культурный центр "ЗИМ Галерея" превратился в точку притяжения для всех, кто ищет свой стиль и вдохновение. 4 дня, 2143 посетителя, 20 лекций, 8 интерьерных капсул и 20 арт-интеграций — "ЗИМФЕСТ. Формула интерьера" стал городским событием.
Настоящий фестиваль красивой жизни, который был задуман для резидентов жилах башен "Баланс Тауэрс" и ЖК "ЗИМ Галереи", привлек своей концепцией всех сторонников современных, доступных решений для дома, поклонников искусства и предметного дизайна.
Организаторы — девелопер "Альянс Менеджмент", проекты которого отмечены федеральными и международными премиями, и креативная группа КОД 03 в составе Ольги Воронцовой, Алсу Амри и Юлии Вишняковой сделали ставку на живой диалог.
ЗИМФЕСТ стал ярмаркой самых смелых идей, где дизайнеры, архитекторы, производители, художники и будущие жильцы говорили на одном языке. Всего фестиваль объединил 114 участников — профессионалов и брендов, которые создавали его атмосферу и наполнение.
Первый день фестиваля был закрытым — только для резидентов ЖК "ЗИМ Галерея" и "Баланс Тауэрс". Перфоманс, выступление артистов и презентации созданных дизайнерами интерьерных капсул, знакомство со "звездным" дизайнером Борисом Уборевичем, атмосфера праздника и красоты — так элегантно провели вечер пятницы будущие жители проектов "Альянс-Менеджмент".
Уже 15 августа, в субботу, событие вышло за рамки частного формата и превратилось в городской праздник красоты и искусства. Гости проходили интерьерный маршрут: гостиная, спальня, детская, кухня, кабинет, столовая, каминная зона, домашнее SPA. Каждая из 8 интерьерных капсул — это настоящая комната, в которой можно остановиться, рассмотреть детали и "пожить" в ней.
В рамках фестиваля состоялся лекторий с практическими выступлениями и паблик-токами — всего 20 встреч, каждая из которых находила отклик у слушателей. Совместно с СОБАКА.RU, информационным партнером фестиваля, прошла встреча "От сохраненных картинок к понятному стилю квартиры: собираем мудборд с дизайнером".
Одним из самых горячих моментов стала дискуссия о современном искусстве в интерьере, организованная при участии арт-клуба "Худрук". Главный вопрос — как выбирать искусство для дома и где заканчивается просто "красиво" и начинается что-то личное? Зал принимал активное участие в обсуждении — это был разговор на равных.
Финалом фестиваля стал аукцион, для которого дизайнеры и художники создали кастомные предметы. Четыре работы обрели новых владельцев — уникальная возможность унести с собой не просто вещь, а частицу этого события.
Лучшее доказательство того, что ЗИМФЕСТ удался, — люди, которые не хотели уходить. Уже вечером второго дня стало понятно: фестиваль должен продолжаться. Организаторы услышали гостей и продлили его ещё на день — решение, которое стало самым искренним комплиментом всей команде проекта.
ЗИМФЕСТ на практике показал, что дом — это про атмосферу, про личные смыслы, про людей, которые рядом. А отклик аудитории — живое подтверждение того, что Самара — это город, который умеет ценить красоту и стильные жилые проекты высокого класса, город, который хочет жить осмысленно и стильно. Это и есть главный итог фестиваля красивой жизни "ЗИМФЕСТ. Формула интерьера". Очевидно, что продолжение следует… и уже знаем, когда!
Последние комментарии
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!