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В Самаре прошел фестиваль дизайна, искусства и современной интерьерной культуры "ЗИМФЕСТ"

САМАРА. 18 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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С 14 по 17 августа культурный центр "ЗИМ Галерея" превратился в точку притяжения для всех, кто ищет свой стиль и вдохновение. 4 дня, 2143 посетителя, 20 лекций, 8 интерьерных капсул и 20 арт-интеграций — "ЗИМФЕСТ. Формула интерьера" стал городским событием.

Фото: Михаил Денисов

Настоящий фестиваль красивой жизни, который был задуман для резидентов жилах башен "Баланс Тауэрс" и ЖК "ЗИМ Галереи", привлек своей концепцией всех сторонников современных, доступных решений для дома, поклонников искусства и предметного дизайна.

Организаторы — девелопер "Альянс Менеджмент", проекты которого отмечены федеральными и международными премиями, и креативная группа КОД 03 в составе Ольги Воронцовой, Алсу Амри и Юлии Вишняковой сделали ставку на живой диалог.

ЗИМФЕСТ стал ярмаркой самых смелых идей, где дизайнеры, архитекторы, производители, художники и будущие жильцы говорили на одном языке. Всего фестиваль объединил 114 участников — профессионалов и брендов, которые создавали его атмосферу и наполнение.

Первый день фестиваля был закрытым — только для резидентов ЖК "ЗИМ Галерея" и "Баланс Тауэрс". Перфоманс, выступление артистов и презентации созданных дизайнерами интерьерных капсул, знакомство со "звездным" дизайнером Борисом Уборевичем, атмосфера праздника и красоты — так элегантно провели вечер пятницы будущие жители проектов "Альянс-Менеджмент".

Уже 15 августа, в субботу, событие вышло за рамки частного формата и превратилось в городской праздник красоты и искусства. Гости проходили интерьерный маршрут: гостиная, спальня, детская, кухня, кабинет, столовая, каминная зона, домашнее SPA. Каждая из 8 интерьерных капсул — это настоящая комната, в которой можно остановиться, рассмотреть детали и "пожить" в ней.

В рамках фестиваля состоялся лекторий с практическими выступлениями и паблик-токами — всего 20 встреч, каждая из которых находила отклик у слушателей. Совместно с СОБАКА.RU, информационным партнером фестиваля, прошла встреча "От сохраненных картинок к понятному стилю квартиры: собираем мудборд с дизайнером".

Одним из самых горячих моментов стала дискуссия о современном искусстве в интерьере, организованная при участии арт-клуба "Худрук". Главный вопрос — как выбирать искусство для дома и где заканчивается просто "красиво" и начинается что-то личное? Зал принимал активное участие в обсуждении — это был разговор на равных.

Финалом фестиваля стал аукцион, для которого дизайнеры и художники создали кастомные предметы. Четыре работы обрели новых владельцев — уникальная возможность унести с собой не просто вещь, а частицу этого события.

Лучшее доказательство того, что ЗИМФЕСТ удался, — люди, которые не хотели уходить. Уже вечером второго дня стало понятно: фестиваль должен продолжаться. Организаторы услышали гостей и продлили его ещё на день — решение, которое стало самым искренним комплиментом всей команде проекта.

ЗИМФЕСТ на практике показал, что дом — это про атмосферу, про личные смыслы, про людей, которые рядом. А отклик аудитории — живое подтверждение того, что Самара — это город, который умеет ценить красоту и стильные жилые проекты высокого класса, город, который хочет жить осмысленно и стильно. Это и есть главный итог фестиваля красивой жизни "ЗИМФЕСТ. Формула интерьера". Очевидно, что продолжение следует… и уже знаем, когда!

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