Любовь к родной земле в кадре: в Самаре открывается выставка Ольги Меньшениной

В Международный год добровольца, в Год единства народов России впервые в Самаре открывается персональная фотовыставка "серебряного" волонтера ДоброЦентра "Молоды Душой" Самарской области Ольги Меньшениной. Ее авторский проект посвящен красоте родного края, культуре, традициям и жизни людей многонациональной самарской земли.

Главная цель выставки — показать, что сила региона заключается в дружбе, уважении и поддержке между разными народами, бережном отношении к природным и историческим ценностям малой родины. "Эта выставка — моя попытка передать любовь жителей нашего края к родной земле", — отмечает Ольга Меньшенина.

Как фотохудожник, Ольга работает в разных жанрах. О себе она говорит так: "Я врач, увлеченный фотографией". Главная ее цель — запечатлеть разнообразие жизни.

Работы Ольги Владимировны отмечены журналом Vogue Italia и международными профессиональными фотоконкурсами. С 2022 г. ее фотографии входят в топ 5-35 Международной фотопремии 35AWARDS.

В августе 2026 г. работа Ольги "Вальс цветов" была представлена на Международном фестивале арт-фотографии "Форма, образ, воображение". В сентябре 2026 г. работы автора вошли в экспозицию выставки "ОбъективНо" в историческом парке "Россия — моя история".

Ольга Владимировна — активный "серебряный" волонтер, участник проекта "Серебро Самарской волны: 4 русских сезона". Ее работы вошли в итоговую экспозицию проекта и выставлялись в Самаре, Тольятти и пяти районах Самарской области: Хворостянском, Пестравском, Большеглушицком, Большечерниговском, Красноармейском.

Выставка проходит при поддержке администрации Октябрьского района Самары и приурочена к празднованию 175-летия образования Самарской губернии и 440-летия Самары.

Выставка будет работать до 28 октября.

Вход свободный. Возрастное ограничение 0+.