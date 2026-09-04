Музей Рязанова и галерея "Заварка" опубликовали программу на День города

В рамках празднования 440-летия Самары цикл мероприятий пройдет с 11 по 13 сентября в музее Эльдара Рязанова и галерее "Заварка".
Музей Эльдара Рязанова
11 сентября
В 18:00 в сквере Рязанова состоится показ фильма Александра Серого "Джентльмены удачи" (1971, 6+). Вход на кинопоказ свободный (бесплатно), предварительная запись не требуется.
12 сентября
В 12.00 и 12.30 пройдет мастер-класс "Сказка в кадре" (6+). Его проведут историк, старший научный сотрудник музея Елена Шатилова и экскурсовод Арина Коробейникова. Дети смогут попробовать себя в роли режиссеров и сделать небольшие собственные фильмы. Участники создадут рисованные кадры по мотивам известных сказок: "Тараканище" (1921, 0+), "Муха-Цокотуха" (1923, 0+) и "Где обедал воробей?" (1934, 0+). Эти иллюстрации затем соберутся в небольшие книжечки, которые можно будет забрать с собой. Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылкам: 12.00, 12.30.
В 14.00 состоится детская пешеходная экскурсия "В поисках пропавшего фильма" (6+). Ее проведут историк, старший научный сотрудник музея Елена Шатилова и экскурсовод Арина Коробейникова.
Детская пешеходная экскурсия пройдет в формате квеста. Дети будут отгадывать загадки, расшифровывать анаграммы, решать кроссворды и рисовать. Объединившись в команду и выполняя задания, юные посетители узнают историю пяти значимых зданий Самары, которые расположены недалеко от Музея Рязанова. В некоторых раньше размещались детские сады и школы, другие были частью культурной жизни города.
Рекомендованный возраст для комфортного посещения — от 7 лет. Квест проходит строго в сопровождении родителей (взрослым отдельный билет приобретать не нужно).
Место сбора группы — вход в Музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120). Продолжительность экскурсии — примерно 1 час. Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке.
В 15.00 посетителей ждет лекция "Кино-Самара" (12+). Ее прочитает историк, ученый секретарь музея Ирина Янцен. Самара имеет богатую историю и прошла путь своего становления — от города-крепости до одного из крупнейшей промышленных центров страны. Кроме того, в годы Великой Отечественной Самара (тогда Куйбышев) приняла на себя роль запасной столицы, разместив у себя эвакуированные предприятия, правительственные и культурные учреждения. Однако на лекции посетители взглянут на историю Самары с другого ракурса — с точки зрения развития киноиндустрии.
Когда в Самаре появились первые кинотеатры? Существовали ли в городе свои киностудии? Какие фильмы снимались в Самаре? Для кого из режиссеров и актеров отечественного кино город стал малой родиной? Ответы на эти и другие вопросы гости узнают на лекции. Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке.
В 16.00 пройдет пешеходная экскурсия "Самарские страницы Эльдара Рязанова" (12+). Ее проведет кандидат исторических наук, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой.
На экскурсии посетители откроют много интересных фактов о жизни нашего земляка и великого кинорежиссера: о его связи с городом, о причине, по которой семья Рязанова переехала в Самару, о его самарских родственниках, а также о том, как Волга повлияла на судьбу Эльдара Рязанова. Кроме того, это возможность узнать историю города: как Самара стала губернской столицей, какие события происходили в Куйбышеве в годы Великой Отечественной войны и как здесь жили эвакуированные артисты. Начнется путь от дома, куда в 1927 году принесли новорожденного Рязанова, и где сейчас располагается музей, посвященный великому режиссеру. Место сбора группы — вход в Музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120). Продолжительность экскурсии — примерно 1,5 часа. Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке.
Также 12 сентября в Сквере Рязанова пройдут показы фильмов. В 13.00 начнется детский фильм Ильи Фрэза "Слон и веревочка" (1945, 0+), а в 17.00 — комедия Григория Александрова "Волга-волга" (1938, 6+). Вход на кинопоказы свободный (бесплатно), предварительная запись не требуется.
13 сентября (воскресенье)
С 10.00 до 18.00 каждый желающий может бесплатно посетить экспозицию музея (0+) — мемориальную комнату семьи Рязановых, залы "Куйбышев — запасная столица" и "В гостях у Рязанова".
В 14.00 начнется пешеходная экскурсия "Звезды кинематографа в Самаре" (12+). Ее проведет кандидат исторических наук, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой. Детские годы связывают с Куйбышевом Эльдара Рязанова, Андрея Миронова, Елену Санаеву, Ольгу Остроумову и других звезд кинематографа. Для некоторых из них Самара стала местом рождения, для кого-то — городом из воспоминаний о семье и школе. Улицы помнят будущих знаменитостей совсем юными, такими они предстанут и перед участниками прогулки. На экскурсии гости узнают о детстве отечественных кинозвезд.
Место сбора группы — вход в Музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120). Продолжительность экскурсии — примерно 1,5 часа. Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке.
Также 13 сентября в Сквере Рязанова пройдут показы фильмов. В 16.00 начнется детский приключенческий фильм Александра Разумного "Тимур и его команда" (1940, 6+), а в 17.30 — мелодрама Василия Шукшина "Живет такой парень" (1964, 12+). Вход на кинопоказы свободный (бесплатно), предварительная запись не требуется.
Музей-галерея "Заварка"
12 сентября
В 11.00 начнется экскурсия для детей (6+) по выставке "Чувство (а) Дома" (6+). Мероприятие организовано в рамках проекта "По соседству".
Дети познакомятся с выставкой "Чувство (а) Дома" (6+) и представленными на ней воспоминаниями жителей Ленинского района Самары. Вместе со старшим научным сотрудником музея Ариной Гусаровой они обсудят разные концепции дома, их уникальность и неповторимость, поговорят о том, что позволяет зданию стать безопасным и уютным пространством. Кроме того, юные посетители смогут поиграть в настольные игры, научатся отправлять посылки и построят собственный Ленинский район на специальном конструкторе.
Проект "По соседству" реализуется Музеем-галереей "Заварка" (отдел МАУ г. о. Самара "Музей Э. А. Рязанова") при поддержке Фонда Потанина. Вход на мероприятие — 350 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.
В 16.00 пройдет кураторская экскурсия (12+) по выставке "Чувства (о) Дома" (6+). Ее проведет старший научный сотрудник музея Кирилл Гуров.
Дом — неотъемлемая часть жизни, важное социальное пространство, в котором человек испытывает разные эмоции. Выставка "Чувства (о) Дома" рассуждает об этих ощущениях через воспоминания жителей Ленинского района Самары о близких и знакомых, о случайных прохожих, о тех, кто жил или живет по соседству.
Посетители увидят личные архивы жителей, факты из истории культуры города через размышления людей, анализ и работу с воспоминаниями. Проект не только представит историческую реконструкцию жилого пространства, но и станет местом для самовыражения и самоидентификации. Гости окажутся в метафорическом пространстве комнаты, коридора, подъезда, двора, магазинов и даже набережной.
В экспозиции также представлены предметы из фондов Музея Эльдара Рязанова, Самарского художественного музея, Самарского историко-краеведческого музея имени Петра Алабина, Детской картинной галереи, Музея Большого театра и других институций. Отдельное место на выставке занимают работы местных современных художников Анастасии Альбокриновой, Андрея Карпова и Яны Арбузовой, чья жизнь связана с Ленинским районом, и "картина района", которую собрал художник Филипп Крикунов из Новосибирска по рассказам жителей этого места. Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке.
13 сентября
В 14.00 состоится настольная игра "Однокоренные" (12+) от проекта "ПроПра". В этой карточной игре 100 вопросов, которые объединяют поколения и сохраняют семейную историю. Взрослым они помогут раскрыть забытые страницы памяти и углубиться в воспоминания, а детям — узнать много нового про своих родителей и родственников. Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке.
В 16.00 гостей ждет обзорная экскурсия по дому Маштакова (6+). Ее проведет научный сотрудник музея Олег Баулин. Дом на улице Самарской, в котором разместилась "Заварка" — один из лучших образцов деревянного зодчества старой Самары, объект культурного наследия регионального значения. Благодаря реставрации сохранились уникальные элементы здания — печи и потолок, деревянные балки и двери, лестницы и чердачная зона, фрагменты обоев и штукатурки. Во время экскурсии посетители пройдут по залам, узнают историю строительства дома и судьбу его хозяев Михаила Маштакова и Николая Маркова. Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке.
Последние комментарии
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!