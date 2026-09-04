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Музеи и выставки Культура

Музей Рязанова и галерея "Заварка" опубликовали программу на День города

САМАРА. 4 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках празднования 440-летия Самары цикл мероприятий пройдет с 11 по 13 сентября в музее Эльдара Рязанова и галерее "Заварка".

Фото: музей Эльдара Рязанова

Музей Эльдара Рязанова

11 сентября

В 18:00 в сквере Рязанова состоится показ фильма Александра Серого "Джентльмены удачи" (1971, 6+). Вход на кинопоказ свободный (бесплатно), предварительная запись не требуется.

12 сентября

В 12.00 и 12.30 пройдет мастер-класс "Сказка в кадре" (6+). Его проведут историк, старший научный сотрудник музея Елена Шатилова и экскурсовод Арина Коробейникова. Дети смогут попробовать себя в роли режиссеров и сделать небольшие собственные фильмы. Участники создадут рисованные кадры по мотивам известных сказок: "Тараканище" (1921, 0+), "Муха-Цокотуха" (1923, 0+) и "Где обедал воробей?" (1934, 0+). Эти иллюстрации затем соберутся в небольшие книжечки, которые можно будет забрать с собой. Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылкам: 12.00, 12.30.

В 14.00 состоится детская пешеходная экскурсия "В поисках пропавшего фильма" (6+). Ее проведут историк, старший научный сотрудник музея Елена Шатилова и экскурсовод Арина Коробейникова.
Детская пешеходная экскурсия пройдет в формате квеста. Дети будут отгадывать загадки, расшифровывать анаграммы, решать кроссворды и рисовать. Объединившись в команду и выполняя задания, юные посетители узнают историю пяти значимых зданий Самары, которые расположены недалеко от Музея Рязанова. В некоторых раньше размещались детские сады и школы, другие были частью культурной жизни города.

Рекомендованный возраст для комфортного посещения — от 7 лет. Квест проходит строго в сопровождении родителей (взрослым отдельный билет приобретать не нужно).
Место сбора группы — вход в Музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120). Продолжительность экскурсии — примерно 1 час. Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке.

В 15.00 посетителей ждет лекция "Кино-Самара" (12+). Ее прочитает историк, ученый секретарь музея Ирина Янцен. Самара имеет богатую историю и прошла путь своего становления — от города-крепости до одного из крупнейшей промышленных центров страны. Кроме того, в годы Великой Отечественной Самара (тогда Куйбышев) приняла на себя роль запасной столицы, разместив у себя эвакуированные предприятия, правительственные и культурные учреждения. Однако на лекции посетители взглянут на историю Самары с другого ракурса — с точки зрения развития киноиндустрии.

Когда в Самаре появились первые кинотеатры? Существовали ли в городе свои киностудии? Какие фильмы снимались в Самаре? Для кого из режиссеров и актеров отечественного кино город стал малой родиной? Ответы на эти и другие вопросы гости узнают на лекции. Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке.

В 16.00 пройдет пешеходная экскурсия "Самарские страницы Эльдара Рязанова" (12+). Ее проведет кандидат исторических наук, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой.

На экскурсии посетители откроют много интересных фактов о жизни нашего земляка и великого кинорежиссера: о его связи с городом, о причине, по которой семья Рязанова переехала в Самару, о его самарских родственниках, а также о том, как Волга повлияла на судьбу Эльдара Рязанова. Кроме того, это возможность узнать историю города: как Самара стала губернской столицей, какие события происходили в Куйбышеве в годы Великой Отечественной войны и как здесь жили эвакуированные артисты. Начнется путь от дома, куда в 1927 году принесли новорожденного Рязанова, и где сейчас располагается музей, посвященный великому режиссеру. Место сбора группы — вход в Музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120). Продолжительность экскурсии — примерно 1,5 часа. Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке.

Также 12 сентября в Сквере Рязанова пройдут показы фильмов. В 13.00 начнется детский фильм Ильи Фрэза "Слон и веревочка" (1945, 0+), а в 17.00 — комедия Григория Александрова "Волга-волга" (1938, 6+). Вход на кинопоказы свободный (бесплатно), предварительная запись не требуется.

13 сентября (воскресенье)

С 10.00 до 18.00 каждый желающий может бесплатно посетить экспозицию музея (0+) — мемориальную комнату семьи Рязановых, залы "Куйбышев — запасная столица" и "В гостях у Рязанова".

В 14.00 начнется пешеходная экскурсия "Звезды кинематографа в Самаре" (12+). Ее проведет кандидат исторических наук, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой. Детские годы связывают с Куйбышевом Эльдара Рязанова, Андрея Миронова, Елену Санаеву, Ольгу Остроумову и других звезд кинематографа. Для некоторых из них Самара стала местом рождения, для кого-то — городом из воспоминаний о семье и школе. Улицы помнят будущих знаменитостей совсем юными, такими они предстанут и перед участниками прогулки. На экскурсии гости узнают о детстве отечественных кинозвезд.
Место сбора группы — вход в Музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120). Продолжительность экскурсии — примерно 1,5 часа. Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке.

Также 13 сентября в Сквере Рязанова пройдут показы фильмов. В 16.00 начнется детский приключенческий фильм Александра Разумного "Тимур и его команда" (1940, 6+), а в 17.30 — мелодрама Василия Шукшина "Живет такой парень" (1964, 12+). Вход на кинопоказы свободный (бесплатно), предварительная запись не требуется.

Музей-галерея "Заварка"

12 сентября

В 11.00 начнется экскурсия для детей (6+) по выставке "Чувство (а) Дома" (6+). Мероприятие организовано в рамках проекта "По соседству".

Дети познакомятся с выставкой "Чувство (а) Дома" (6+) и представленными на ней воспоминаниями жителей Ленинского района Самары. Вместе со старшим научным сотрудником музея Ариной Гусаровой они обсудят разные концепции дома, их уникальность и неповторимость, поговорят о том, что позволяет зданию стать безопасным и уютным пространством. Кроме того, юные посетители смогут поиграть в настольные игры, научатся отправлять посылки и построят собственный Ленинский район на специальном конструкторе.

Проект "По соседству" реализуется Музеем-галереей "Заварка" (отдел МАУ г. о. Самара "Музей Э. А. Рязанова") при поддержке Фонда Потанина. Вход на мероприятие — 350 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.

В 16.00 пройдет кураторская экскурсия (12+) по выставке "Чувства (о) Дома" (6+). Ее проведет старший научный сотрудник музея Кирилл Гуров.

Дом — неотъемлемая часть жизни, важное социальное пространство, в котором человек испытывает разные эмоции. Выставка "Чувства (о) Дома" рассуждает об этих ощущениях через воспоминания жителей Ленинского района Самары о близких и знакомых, о случайных прохожих, о тех, кто жил или живет по соседству.

Посетители увидят личные архивы жителей, факты из истории культуры города через размышления людей, анализ и работу с воспоминаниями. Проект не только представит историческую реконструкцию жилого пространства, но и станет местом для самовыражения и самоидентификации. Гости окажутся в метафорическом пространстве комнаты, коридора, подъезда, двора, магазинов и даже набережной.
В экспозиции также представлены предметы из фондов Музея Эльдара Рязанова, Самарского художественного музея, Самарского историко-краеведческого музея имени Петра Алабина, Детской картинной галереи, Музея Большого театра и других институций. Отдельное место на выставке занимают работы местных современных художников Анастасии Альбокриновой, Андрея Карпова и Яны Арбузовой, чья жизнь связана с Ленинским районом, и "картина района", которую собрал художник Филипп Крикунов из Новосибирска по рассказам жителей этого места. Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке.

13 сентября

В 14.00 состоится настольная игра "Однокоренные" (12+) от проекта "ПроПра". В этой карточной игре 100 вопросов, которые объединяют поколения и сохраняют семейную историю. Взрослым они помогут раскрыть забытые страницы памяти и углубиться в воспоминания, а детям — узнать много нового про своих родителей и родственников. Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке.

В 16.00 гостей ждет обзорная экскурсия по дому Маштакова (6+). Ее проведет научный сотрудник музея Олег Баулин. Дом на улице Самарской, в котором разместилась "Заварка" — один из лучших образцов деревянного зодчества старой Самары, объект культурного наследия регионального значения. Благодаря реставрации сохранились уникальные элементы здания — печи и потолок, деревянные балки и двери, лестницы и чердачная зона, фрагменты обоев и штукатурки. Во время экскурсии посетители пройдут по залам, узнают историю строительства дома и судьбу его хозяев Михаила Маштакова и Николая Маркова. Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке.

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