В Самаре стартует мультимедийный проект "Дальневосточный финал. От войны к миру"

3 сентября в 13:00 в Историческом парке "Россия — моя история" состоится торжественное открытие мультимедийной выставки "Дальневосточный финал. От войны к миру". Проект посвящен завершающему этапу Второй мировой войны — разгрому Квантунской группировки японских войск в августе–сентябре 1945 г. и капитуляции Японии.

Выставка создана при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, правительства Сахалинской области и Министерства культуры и архивного дела Сахалинской области в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Проект подготовлен совместно с Историческим парком "Россия — моя история" в Южно-Сахалинске и Музейно-мемориальным комплексом "Победа".

"Выставка, которую мы планировали с сахалинским историческим парком год назад к 80-летию окончания Второй мировой войны и Победе над Японией, — это результат серьезной научно-исследовательской работы на протяжении всего текущего года сотрудников проекта "Россия-Моя история" и Музейно-мемориального комплекса "Победа" в Южно-Сахалинске. Советско-японская война в августе 1945 года остается малоизвестной для большинства россиян, поэтому подобные выставочные проекты являются уникальным примером популяризации истории этого периода. Впервые редкие факты, основанные на архивных документах, станут доступны широкому кругу интересующихся, а формат, традиционно ориентирован на думающую молодежь", — отметил Иван Есин, руководитель исторического парка "Россия — Моя история", управляющий директор Фонда Гуманитарных Проектов (оператор проекта "Россия-Моя история" в стране).

Экспозиция занимает более 1200 кв. метров. Посетители увидят материалы о Маньчжурской наступательной операции, Курильской и Южно-Сахалинской операциях, десантах на Корейском полуострове, преступлениях японского милитаризма, Токийском и Хабаровском процессах, а также Зал Героев.

Особую ценность представляют рассекреченные архивные документы Министерства иностранных дел РФ: телеграммы Вячеслава Молотова, документы о целях и задачах войны с Японией, соглашения по вопросам Дальнего Востока, акты о капитуляции Японии и другие материалы. Впервые широкой аудитории будут показаны уникальные фронтовые зарисовки художников студии имени М. Б. Грекова — П. Кирпичева, Ф. Усыпенко, Д. Пяткина и других, созданные непосредственно в зоне боев у хребта Большой Хинган, в Порт-Артуре и на Южном Сахалине.

2 сентября 1945 г. в 9 часов 4 минуты по токийскому времени на борту американского линкора "Миссури" представители Японии подписали Акт о безоговорочной капитуляции. Эта дата считается окончанием Второй мировой войны. 3 сентября — памятный день, своего рода "второй День Победы" — Победы над Японией.

Дальневосточная операция 1945 г. изучается в военных академиях многих стран как одна из самых успешных операций в военной истории. За неполный месяц советские войска под командованием маршалов Василевского, Малиновского, Мерецкова и генерала Пуркаева разгромили миллионную Квантунскую группировку, освободили Корею, Южный Сахалин, Курильские острова и значительную часть Китая.

Выставка рассчитана на широкую аудиторию — школьников, студентов, педагогов, ученых и всех, кто интересуется историей.