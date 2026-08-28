В "ЗИМ Галерее" открывается выставка "Искусство без интерьера"

30 августа в 18:00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" открывается выставка "Искусство без интерьера".

Интерьер — фон или соучастник? Дополняет или переопределяет? На новой выставке картины не вписываются в пространство, а сами создают его, становятся носителями эмоций, образов, тишины и присутствия. Они не подбираются под среду — напротив, именно среда должна уступить искусству место.

В экспозиции примут участие 26 художников, среди которых Дмитрий Гилен, Михаил Шульпин, Оксана Стогова, Ольга Мельникова, Ваагн Микаелян, Алсу Амри, Надя Ковба, Мария Романова, Дина Терентьева, Екатерина Коталевская, Анна Ножкина, Дарья Капылова, Екатерина Эдельман, Анна Афанасьева, Анна Гуськова, Ксения Вороничева, Марина Кейлина, Юлия Новоженина, Алсу Бирюкова, Елена Кабанова, Наталья Новикова, Анна Лепихова, Юлия Воронцова, Елена Сторокожева, NGC_1797 и Nata St. Art.

Выставка предлагает зрителю сместить фокус с вопроса "что подходит к чему" на более точный: что делает изображение живым, когда оно освобождено от декоративной задачи? Встреча с картиной — не как с предметом интерьера, а как с самостоятельным событием.

Приходите не за ответом. Приходите за вопросом, который останется с вами после того, как пространство исчезнет.