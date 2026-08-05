На территории "Станкозавода" откроется мультимедийная выставка "Осторожно, хрупкое"

В пятницу, 28 августа, на площадке "Станкозавода" в Самаре откроется первая в России мультимедийная выставка-исследование подросткового опыта "Осторожно, хрупкое" (16+).
Проект создан московским концепт-заводом "Касание" на основе глубинных интервью с подростками разных социальных групп. Материал интервью лег в основу инсталляционных зон, которые соединяют фотографию, звук, видео и интерактивные объекты в единый эмоциональный маршрут — от поиска себя и мечты до доверия, одиночества, любви и внутренних тупиков.
Выставка не дает зрителю выводов и рекомендаций. Вместо этого она возвращает взрослого человека к собственному подростковому опыту — состоянию, которое, по замыслу авторов, продолжает влиять на то, как он живет, любит, доверяет себе и миру.
Художественное решение выставки построено на языке метафор: лента "осторожно хрупкое", нить как образ запутанности, самолет как стремление к мечте, чистый холст как возможность переписать сценарий. Каждый символ раскрывается зрителю постепенно — внутри маршрута, а не в анонсах.
Программа выставки включает кураторские медиации, читательский клуб, перформативный формат "100 вопросов к взрослому" и другие события, продолжающие разговор, начатый в экспозиции. Партнеры проекта — Станкозавод, Академия имени Наяновой, Самарский государственный институт культуры.
Работа выставки продлится с 28 августа по 30 сентября 2026 года.
Последние комментарии
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!