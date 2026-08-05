На территории "Станкозавода" откроется мультимедийная выставка "Осторожно, хрупкое"

В пятницу, 28 августа, на площадке "Станкозавода" в Самаре откроется первая в России мультимедийная выставка-исследование подросткового опыта "Осторожно, хрупкое" (16+).

фото: предоставлено организаторами

Проект создан московским концепт-заводом "Касание" на основе глубинных интервью с подростками разных социальных групп. Материал интервью лег в основу инсталляционных зон, которые соединяют фотографию, звук, видео и интерактивные объекты в единый эмоциональный маршрут — от поиска себя и мечты до доверия, одиночества, любви и внутренних тупиков.

Выставка не дает зрителю выводов и рекомендаций. Вместо этого она возвращает взрослого человека к собственному подростковому опыту — состоянию, которое, по замыслу авторов, продолжает влиять на то, как он живет, любит, доверяет себе и миру.

Художественное решение выставки построено на языке метафор: лента "осторожно хрупкое", нить как образ запутанности, самолет как стремление к мечте, чистый холст как возможность переписать сценарий. Каждый символ раскрывается зрителю постепенно — внутри маршрута, а не в анонсах.

Программа выставки включает кураторские медиации, читательский клуб, перформативный формат "100 вопросов к взрослому" и другие события, продолжающие разговор, начатый в экспозиции. Партнеры проекта — Станкозавод, Академия имени Наяновой, Самарский государственный институт культуры.

Работа выставки продлится с 28 августа по 30 сентября 2026 года.