В Самарской областной библиотеке стартует акция "Фотосушка"

В субботу, 1 августа в 16:00 в галерее "Новое пространство" Самарской областной универсальной научной библиотеки стартует акция "Фотосушка". В рамках её начала авторы работ, представленных на фото-выставке "Форма, образ, воображение", пообщаются с гостями экспозиции.

Международный фестиваль "Форма, образ, воображение" посвящён художественной фотографии, жанру, который расширил спектр техник работы с кадром, композицией, цветом изображения. Экспозиция представит искусство лучших фотографов из Самары, других городов России и четырёх зарубежных стран.

В рамках старта акции "Фотосушка" на следующий день после открытия выставки состоятся четыре творческие встречи с талантливыми российскими фотографами:

● 16:00 — член Союза фотохудожников России и Фотообъединения Самарского областного отделения Союза журналистов России, лауреат международных конкурсов и выставок Анна Силютина расскажет о том, как фотоискусство соотносится с темами эмоционального состояния, поиска идентичности, взаимоотношений внутри семьи.

● 16:50 — перед гостями выступит победитель "RPA 2023" в номинации "Автопортрет", многократная участница групповых выставок в разных городах России, москвичка Алёна Лучинина. В своих работах она изучает самые разнообразные формы вдохновенного самосознания и единения с природой в самом широком смысле.

● 17:45 — встречи с публикой ждут сразу два автора с общей эстетической концепцией: москвичка Любовь Ершова и Наталья Сережко из Владимирской области.

● 19:00 — член Союза фотохудожников России и секции арт-фото Творческого Союза Художников России Мария Колесникова прольёт свет на целительную миссию фотоискусства. Мария неоднократно участвовала в российских и зарубежных выставочных проектах и является победителем многих отечественных и международных конкурсов в области фотоискусства.

1 августа 2026 года в 16:00, галерея "Новое пространство" Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14а).