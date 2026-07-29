В Самарской областной библиотеке стартует акция "Фотосушка"

В субботу, 1 августа в 16:00 в галерее "Новое пространство" Самарской областной универсальной научной библиотеки стартует акция "Фотосушка". В рамках её начала авторы работ, представленных на фото-выставке "Форма, образ, воображение", пообщаются с гостями экспозиции.
Международный фестиваль "Форма, образ, воображение" посвящён художественной фотографии, жанру, который расширил спектр техник работы с кадром, композицией, цветом изображения. Экспозиция представит искусство лучших фотографов из Самары, других городов России и четырёх зарубежных стран.
В рамках старта акции "Фотосушка" на следующий день после открытия выставки состоятся четыре творческие встречи с талантливыми российскими фотографами:
● 16:00 — член Союза фотохудожников России и Фотообъединения Самарского областного отделения Союза журналистов России, лауреат международных конкурсов и выставок Анна Силютина расскажет о том, как фотоискусство соотносится с темами эмоционального состояния, поиска идентичности, взаимоотношений внутри семьи.
● 16:50 — перед гостями выступит победитель "RPA 2023" в номинации "Автопортрет", многократная участница групповых выставок в разных городах России, москвичка Алёна Лучинина. В своих работах она изучает самые разнообразные формы вдохновенного самосознания и единения с природой в самом широком смысле.
● 17:45 — встречи с публикой ждут сразу два автора с общей эстетической концепцией: москвичка Любовь Ершова и Наталья Сережко из Владимирской области.
● 19:00 — член Союза фотохудожников России и секции арт-фото Творческого Союза Художников России Мария Колесникова прольёт свет на целительную миссию фотоискусства. Мария неоднократно участвовала в российских и зарубежных выставочных проектах и является победителем многих отечественных и международных конкурсов в области фотоискусства.
1 августа 2026 года в 16:00, галерея "Новое пространство" Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14а).
Последние комментарии
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!