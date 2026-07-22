В музее им. Алабина откроется новая выставка "Проявленное время"

Музей им. Алабина приглашает 24 июля в 19:00 на открытие новой выставки "Проявленное время".
В этом году исполнилось 175 лет со дня образования Самарской губернии. Слишком мало в масштабах истории человечества, слишком много по сравнению с жизнью обычного человека. Кажется, можно немало рассказать об этом периоде самарской истории: хлебный бум, рост населения и экономики, архитектурное преображение, голод в Поволжье, смена режимов и названий, статус военной столицы СССР, строительство ГЭС, участие в освоении космоса и многое-многое другое.
Но как обычному человеку отнестись ко всем этим прошедшим масштабным событиям? И можем ли мы увидеть хотя бы часть из них? Увидеть как бывшую реальность, а не просто реконструкцию прошлого. Такую возможность предоставляет фотография. В Самарской губернии первый фотографический салон — ровесник региона. Уже в 1850-е годы здесь сезонно работал шведский фотограф Оскар Якобсон. С тех пор количество фотографов только росло. А вместе с ними росло и количество запечатленных событий.
Музей имени Алабина приглашает на выставку "Проявленное время. 175 лет самарской истории на фотографии", где перед зрителями развернется объемное и одновременно — камерное повествование, где есть место эпохальным событиям и маленьким частным историям, где из набора "стоп-кадров" собран образ прошлого.
Выставка посвящена 175-летию со дня образования Самарской губернии и 140-летию музея. Будет представлено более 300 ярких фотографий из коллекции музея и частных коллекций, показывающих историю нашего края с самых разных сторон.
Последние комментарии
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!