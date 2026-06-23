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Музеи и выставки Культура

Галерея "Заварка" приглашает на пешеходную экскурсию "Деревянные округа"

САМАРА. 23 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 27 июня, от музея-галереи "Заварка" в 15.00 начнется пешеходная экскурсия "Деревянная округа" (6+). Ее проведет краевед, теоретик искусства, преподаватель Самарского областного училища культуры и искусств, научный сотрудник "Заварки" Олег Баулин.

Фото: галерея Заварка

Деревянное зодчество играет важную роль в формировании городской среды Самары. Участники экскурсии пройдутся по близлежащим кварталам дома Маштакова, увидят каслинское литье, узнают о деревянном и каменно-деревянном зодчестве, стилевом многообразии зданий и символах в резном декоре, а также о важности сохранения этого уникального пласта истории города.

Место сбора группы — вход в Музей-галерею "Заварка" (ул. Самарская, 207). Продолжительность — примерно 1,5 часа.

Стоимость участия — 350 рублей. Открыта предварительная продажа билетов.

В воскресенье, 28 июня, в 16.00 пройдет лекция "Родной, чужой и непостроенный: дом в новой русской прозе" (16+). Ее прочитает филолог, старший научный сотрудник Самарского литературного музея Илья Приданцев. Мероприятие пройдет в рамках цикла "Не просто Дом" (12+) и проекта "По соседству".

"Лекторий посвящен дому как метафоре, — объясняют организаторы. — Мы обратимся к философии, социологии, литературе, чтобы попробовать разобраться, какой смысл понятие дома обретает для нас сегодняшних. Будем говорить не только с исследовательской позиции, но и через призму художественного опыта, где важны личные эмоциональные переживания. В этот раз предлагаем обратиться к кинематографу".

Образ дома в современной русской литературе — будто избушка Бабы-Яги из сказки. Он поворачивается к героям и читателям разными сторонами. В одних произведениях дом — это продолжение тела, в других — отправная точка, в третьих — символ распада. Наконец, существует и дом, который невозможно достроить.

На лекции Илья Приданцев рассмотрит все эти стороны и грани. Посетители узнают, как функционирует локус дома в произведениях Романа Сенчина, Евгения Водолазкина, Людмилы Петрушевской и других важных фигур отечественной словесности.

Проект "По соседству" реализуется Музеем-галереей "Заварка" (отдел МАУ г. о. Самара "Музей Э. А. Рязанова") при поддержке Фонда Потанина. Вход на мероприятие — 250 рублей. 

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