В облизбиркоме партии разыграли порядок следования в бюллетене

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В пятницу, 7 августа, в региональном избиркоме состоялась жеребьевка, по результатам которой был определен порядок размещения наименований политических партий и эмблем избирательных объединений в избирательном бюллетене для голосования по общеобластному избирательному округу на выборах депутатов Самарской губернской думы восьмого созыва.