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Партии Власть и политика

В облизбиркоме партии разыграли порядок следования в бюллетене

САМАРА. 7 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 7 августа, в региональном избиркоме состоялась жеребьевка, по результатам которой был определен порядок размещения наименований политических партий и эмблем избирательных объединений в избирательном бюллетене для голосования по общеобластному избирательному округу на выборах депутатов Самарской губернской думы восьмого созыва.

Коммунисты заняли первую и третью строчки бюллетеня, "Единая Россия" - на втором месте, ЛДПР - четвертые, замыкают пятерку справороссы. "Новые люди" и партия пенсионеров - на 6 и 7 местах, соответственно.

Результаты жеребьевки были утверждены постановлением Избирательной комиссии Самарской области в ходе заседания комиссии.

Напомним, выборы в Самарской области пойдут в единый день голосования 18-20 сентября. Гражданам предстоят избрать депутатов в Государственную думу и региональный парламент.

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