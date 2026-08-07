В облизбиркоме партии разыграли порядок следования в бюллетене

В пятницу, 7 августа, в региональном избиркоме состоялась жеребьевка, по результатам которой был определен порядок размещения наименований политических партий и эмблем избирательных объединений в избирательном бюллетене для голосования по общеобластному избирательному округу на выборах депутатов Самарской губернской думы восьмого созыва.
Коммунисты заняли первую и третью строчки бюллетеня, "Единая Россия" - на втором месте, ЛДПР - четвертые, замыкают пятерку справороссы. "Новые люди" и партия пенсионеров - на 6 и 7 местах, соответственно.
Результаты жеребьевки были утверждены постановлением Избирательной комиссии Самарской области в ходе заседания комиссии.
Напомним, выборы в Самарской области пойдут в единый день голосования 18-20 сентября. Гражданам предстоят избрать депутатов в Государственную думу и региональный парламент.