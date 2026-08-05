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77 кандидатов общеобластного списка "Единой России" зарегистрированы на выборах в Самарскую Губернскую Думу

САМАРА. 5 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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5 августа Избирательная комиссия Самарской области зарегистрировала списки кандидатов, выдвинутых региональным отделением "Единой России" на выборах депутатов Самарской Губернской Думы. В состав партийной "команды" вошли 77 кандидатов, представленных как по одномандатным округам, так и по единому общеобластному списку.

Фото: предоставлено пресс-службой самарского отделения "Единая Россия"

Необходимый пакет документов для участия в избирательной кампании был подан в ИКСО ранее — в строгом соответствии с установленным законом сроком. Таким образом, партия полностью завершила процедуру регистрации на региональном уровне и приступает к активной фазе встреч с избирателями.

Руководитель регионального исполкома Ирина Петшик отметила, что выдвижение прошло в полном соответствии с партийными процедурами и требованиями избирательного законодательства. Формированию списка предшествовала масштабная работа с общественностью и первичными отделениями в муниципалитетах региона, что позволило включить в список кандидатов, пользующихся доверием жителей.

Региональный избирательный процесс продолжается. 7 августа 2026 г. в 15:00 по местному времени Избирательная комиссия Самарской области проведет собственную жеребьевку. На ней определят порядок размещения наименований политических партий и эмблем избирательных объединений в избирательном бюллетене для голосования по общеобластному избирательному округу на выборах депутатов Самарской Губернской Думы восьмого созыва.

Напомним, что сегодня в Центральной избирательной комиссии (г.Москва) прошла жеребьевка, участниками которой стали 11 политических партий, чьи федеральные списки кандидатов ранее прошли регистрацию. По итогам жеребьевки "Единая Россия" получила первую строку в избирательном бюллетене на выборах в Государственную Думу. 

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