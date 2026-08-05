"Единая Россия" подписала соглашение о взаимодействии между Общественной палатой РФ и политическими партиями

Соглашение предусматривает обеспечение наблюдения за голосованием на думских выборах.

В соглашении говорится о совместном обсуждении инструментов наблюдения, включая дистанционное электронное голосование (ДЭГ), мониторинге избирательного процесса в дни выборов 18–20 сентября, а также обмене опытом подготовки наблюдателей.

"Для "Единой России" основная цель в этой кампании — легитимный результат. Обеспечить его нам будут помогать почти 200 тысяч наблюдателей, подготовкой которых мы занимаемся непрерывно. У нас создана технологическая платформа, позволяющая в режиме реального времени отслеживать все происходящее на избирательных участках, и я призываю все политические партии к конструктивному взаимодействию", — сказал член Генсовета "Единой России", сенатор Сергей Перминов.

На выборах 2026 г. по всей стране будут работать свыше 89 тыс. участковых избирательных комиссий. По словам Сергея Перминова, в каждом субъекте РФ партия развернет ситуационный центры для наблюдения за ходом голосования и проверки сообщений о возможных нарушениях.

Напомним, ранее Центризбирком зарегистрировал утвержденный на первом этапе Съезда партии список "Единой России" на выборах в Госдуму. В него вошли более 600 человек. В пятерке лидеров списка: министр иностранных дел России Сергей Лавров; мэр Москвы Сергей Собянин; Герой России, заместитель гендиректора ВГТРК Евгений Поддубный; уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова; Герой России, начальник Главного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" Владислав Головин.