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"Единая Россия" подписала соглашение о взаимодействии между Общественной палатой РФ и политическими партиями Президент Владимир Путин: "На "Единой России" лежит особая ответственность за организацию законодательного процесса" В новую Народную программу "Единой России" поступило почти три млн предложений "Экопатриот" передал вторую партию дронов бойцам СВО "Работы идут по графику": в Тольятти "партдесант" проверил ход капремонта школ и детских садов:

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"Единая Россия" подписала соглашение о взаимодействии между Общественной палатой РФ и политическими партиями

САМАРА. 5 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Соглашение предусматривает обеспечение наблюдения за голосованием на думских выборах.

Фото: предоставлено пресс-службой самарского отделения "Единая Россия"

В соглашении говорится о совместном обсуждении инструментов наблюдения, включая дистанционное электронное голосование (ДЭГ), мониторинге избирательного процесса в дни выборов 18–20 сентября, а также обмене опытом подготовки наблюдателей.

"Для "Единой России" основная цель в этой кампании — легитимный результат. Обеспечить его нам будут помогать почти 200 тысяч наблюдателей, подготовкой которых мы занимаемся непрерывно. У нас создана технологическая платформа, позволяющая в режиме реального времени отслеживать все происходящее на избирательных участках, и я призываю все политические партии к конструктивному взаимодействию", — сказал член Генсовета "Единой России", сенатор Сергей Перминов.

На выборах 2026 г. по всей стране будут работать свыше 89 тыс. участковых избирательных комиссий. По словам Сергея Перминова, в каждом субъекте РФ партия развернет ситуационный центры для наблюдения за ходом голосования и проверки сообщений о возможных нарушениях.

Напомним, ранее Центризбирком зарегистрировал утвержденный на первом этапе Съезда партии список "Единой России" на выборах в Госдуму. В него вошли более 600 человек. В пятерке лидеров списка: министр иностранных дел России Сергей Лавров; мэр Москвы Сергей Собянин; Герой России, заместитель гендиректора ВГТРК Евгений Поддубный; уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова; Герой России, начальник Главного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" Владислав Головин.

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Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

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