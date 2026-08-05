"Самара" подписала контракт с Артёмом Коряковским

22-летний центровой Артём Коряковский продолжит карьеру в самарском баскетбольном клубе.

Артём Коряковский - центровой. Родился 29 июня 2004 года. Рост 206 см.

Выступал за юношеские команды Северодвинска, Новгородской, Архангельской и Московской областей. Сезон-2021/2022 провел в команде "Химки-ДЮБЛ", в 2022–2025 годах выступал за молодежную и фарм-команды "Локомотива-Кубань". Первую половину сезона-2025/2026 провел в команде "БАРС-РГЭУ" (Ростов-на-Дону), вторую — в команде "Южный слон-СКФУ" (Ставрополь).

Бронзовый призер Единой молодежной Лиги ВТБ (2024).

В составе "БАРС-РГЭУ" принял участие в 8 матчах Суперлиги, в которых в среднем набирал 9,1 очка и делал 3,8 подбора, в составе команды "Южный слон-СКФУ" — в 6 матчах Высшей лиги, где в среднем набирал 10,8 очка и делал 6,5 подбора и 1,7 передачи.