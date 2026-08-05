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Баскетбол Спорт

"Самара" подписала контракт с Артёмом Коряковским

САМАРА. 5 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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22-летний центровой Артём Коряковский продолжит карьеру в самарском баскетбольном клубе.

Фото: пресс-служба БК "Самара"

Артём Коряковский - центровой. Родился 29 июня 2004 года. Рост 206 см.

Выступал за юношеские команды Северодвинска, Новгородской, Архангельской и Московской областей. Сезон-2021/2022 провел в команде "Химки-ДЮБЛ", в 2022–2025 годах выступал за молодежную и фарм-команды "Локомотива-Кубань". Первую половину сезона-2025/2026 провел в команде "БАРС-РГЭУ" (Ростов-на-Дону), вторую — в команде "Южный слон-СКФУ" (Ставрополь).

Бронзовый призер Единой молодежной Лиги ВТБ (2024).

В составе "БАРС-РГЭУ" принял участие в 8 матчах Суперлиги, в которых в среднем набирал 9,1 очка и делал 3,8 подбора, в составе команды "Южный слон-СКФУ" — в 6 матчах Высшей лиги, где в среднем набирал 10,8 очка и делал 6,5 подбора и 1,7 передачи.

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Последние комментарии

Андрей Куропаткин 03 декабря 2024 13:05 В Самарской области создадут новый баскетбольный клуб

Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

Женя К 29 апреля 2014 08:34 Баскетболисты "Красных Крыльев" провели мастер-класс

Молодцы! Красные крылья так держать!

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