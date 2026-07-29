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Баскетбол Спорт

Баскетбольная "Самара" продлила контракт с Артёмом Чеваренковым

САМАРА. 29 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский баскетбольный клуб продолжает комплектование команды Единой Лиги ВТБ. Следующий сезон в составе "Самары" проведет защитник Артём Чеваренков.

Воспитанник самарского баскетбола вернулся в нашу команду перед сезоном-2025/2026. В чемпионате Единой Лиги ВТБ Артём провел за "Самару" 30 матчей, в 27 из которых выходил в стартовой пятерке. Его средние показатели — 6,3 очка, 1,9 подборов и 3,9 передач.

Спортивный директор баскетбольного клуба "Самара" Андрей Фёдоров прокомментировал новое соглашение: "Артём, вопреки мнениям скептиков, в прошлом сезоне доказал, что может стабильно играть на уровне Единой Лиги ВТБ. Получить свой шанс в почти 30 лет и использовать его — качество, доступное не каждому игроку, показывающее и его высокую мотивацию, и то, что он наконец нашёл свою команду. Рассчитываем на стабильность и опыт Артёма в новом сезоне!"

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