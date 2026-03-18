"Самара" на своей площадке уступила "Енисею" — 73:94

Во вторник, 17 марта, во Дворце спорта имени В. С. Высоцкого в Самаре состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги между баскетбольной "Самарой" и "Енисеем". Встреча завершилась со счетом 94:73 (28:14, 22:18, 23:28, 21:13) в пользу команды из Красноярска.

Хозяева словно проспали начало матча: 0:13 после трех сыгранных минут. Не помогали ни замены, ни тайм-аут. С тем большим воодушевлением болельщики встретили первые очки от "Самары" авторства Евгения Минченко. Но выправить ситуацию не помогли и три трехи от Данилы Походяева: красноярцы уверенно удерживали инициативу, в какой-то момент оторвавшись уже на 16 очков.

В самом начале второго периода очередную (четвертую) треху в цель отправил Данила Походяев. И отставание вроде бы уже и не выглядело совсем безнадежно: 17:28. Но три минуты потерь и промахов — и "-19". Неудачный отрезок дальним попаданием прервал Михаил Кулагин, но сибиряки ответили двумя подряд выстрелами из-за дуги: разница выросла уже до 22 очков. И только после этого игра чуть подравнялась. Евгений Минченко, Михаил Кулагин и Дмитрий Чебуркин хоть немного приободрили трибуны, хотя на общих раскладах их очки сказались не сильно: 32:50 к большому перерыву.

Зато третью четверть самарцы начали по-настоящему по-хозяйски. Дмитрий Чебуркин, Евгений Минченко и Глеб Шейко организовали рывок 10:0 — и подарили не смолкавшим ни на мгновение болельщикам надежду: 44:52 после четырех минут. А стоило "Енисею" ответить двумя трехами подряд, казалось, остудив порыв нашей команды, погоня продолжилась. И за три минуты до конца четверти Михаил Кулагин которым уже точным выстрелом из-за дуги свел отставание к "-5": 56:61. Эти три минуты куда продуктивнее провели гости, сумевшие вернуть себе комфортный задел: 60:73 перед заключительной десятиминуткой.

И вновь "Самара" бросилась в погоню. Дмитрий Чебуркин и Данила Чикарев приободрили трибуны: мы еще в игре! Но у красноярцев по-прежнему отменно летело издали и, выдав рывок 10:0, они, по сути, решили вопрос о победителе: 65:83 к середине последней четверти. Самарцы бились до самой сирены, но противопоставить дальнобойщикам соперника, реализовавшим 15 дальних попыток, так ничего и не смогли.

"Начать матч 0:13… Мы дали сопернику открытые зоны — и он попал. Чуть не справились под давлением внутри, нам не хватило остроты. Мы понимаем, что нам не хватает Никиты Михайловского, благодаря которому мы набираем легкие очки за счет остроты. Сейчас же мы сбились на периметр. Перестроившись, начали возвращаться в игру, чуть взвинтили темп и почти догнали, сократив разницу до 5 очков. Но силы не бесконечны, и мы перестали успевать на открытые броски. Гости попали две трехи "на спинах", подавив наш всплеск. Нам пришлось что-то искать через плотную защиту. Вроде бы нашли открытые броски — не забили. Третью четверть мы выиграли, но в четвертой "Енисей" попал свои броски. Мы выиграли подбор, подвигали мяч, сделав 17 результативных передач. Но не добрали из "краски". Короткая ротация сыграла свою роль. Но мы проявили бойцовские качества", - прокомментировал главный тренер "Самары" Владислав Коновалов.