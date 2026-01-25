"Самара" в Краснодаре уступила "Локомотиву-Кубань" — 79:96

В воскресенье, 25 января, в краснодарском "Баскет-холле" состоялся матч между БК "Самара" и местной БК "Локомотив-Кубань". По итогам игры счет составил 79:96 в пользу хозяев площадки.

Перед матчем самарская команда понесла очередные потери. Но начала встречу так, словно приехала в Краснодар в самом что ни на есть боевом составе: 8:0 после двух сыгранных минут благодаря активности Данилы Чикарева и Данилы Походяева. Впрочем, довольно быстро хозяева пришли в себя.

Уже к середине стартового периода они сравняли счет. А за три минуты до его завершения самарцы заметно отставали: 14:21. Как оказалось, это был лишь отвлекающий маневр: чуть притормозив южан, в концовке четверти наша команда нанесла разящий удар. Две подряд трехи от Артема Пивцайкина — и 26:26 на табло к первому перерыву.

Удивительно, но все это время молчал лучший снайпер Лиги Никита Михайловский. А стоило ему взяться за дело — гости устремились вперед. За четыре минуты Никита настрелял 9 очков, позволив нашей команде вернуть себе лидерство: 38:34. И вновь краснодарцы коротким рывком перевернули игру. Но и на этот раз "Самара" не дрогнула: Артем Пивцайкин и Александр Кузнецов своими попаданиями установили на табло равенство: 45:45 к большому перерыву.

Несколько раз лидер менялся и по ходу третьей четверти. Особенно интенсивно "маятник" раскачивался в середине периода, когда самарцы выдали залп из трех точных трехочковых (два из них на счету Евгения Минченко, еще один добавил Данила Походяев) — и каждый выводил команду вперед. К сожалению, концовка десятиминутки лучше удалась хозяевам, которые получили некоторый задел перед решающим отрезком: 64:70.

В начале четвертого периода парой попаданий отметился Данила Походяев. Но "Локо" удержал инициативу, а к середине четверти, выдав рывок 9:0, сделал положение самарцев едва ли не безнадежным: 69:82. Александр Кузнецов и Никита Михайловский вернули нашу команду в игру, но краснодарский "паровоз" было уже не остановить. Восстановив двузначное преимущество, хозяева уверенно чувствовали себя в концовке. Итог — 79:96, поражение "Самары".