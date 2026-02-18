16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Т Плюс" выступил официальным партнером чемпионата школьной баскетбольной лиги "КЭС-Баскет" БК "Тольяттиазот" сыграл с чемпионами MEDIA BASKET "Самара" в Саратове переиграла "Автодор" - 95:87 "Самара" на своей площадке уступила МБА-МАИ - 51:102 "Самара" в Санкт-Петербурге уступила "Зениту" — 52:113

Баскетбол Спорт

"Т Плюс" выступил официальным партнером чемпионата школьной баскетбольной лиги "КЭС-Баскет"

САМАРА. 18 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 36
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре прошли решающие матчи регионального этапа чемпионата Школьной баскетбольной лиги "КЭС-Баскет". Уже 19 лет компания "Т Плюс" оказывает активную поддержку развитию школьного спорта, выступая официальным партнёром турнира.

Ежегодно десятки тысяч детей по всей стране участвуют в соревнованиях. Для получения путёвки в финал спортсмены должны стать лидерами на внутришкольном, муниципальном, затем дивизиональном и региональном этапах.

В нынешнем баскетбольном сезоне за право быть лучшими боролись 410 школьных команд из 41 муниципального образования Самарской области. По итогам игр представлять регион в финале чемпионата Приволжского федерального округа будут девушки из средней общеобразовательной школы села Алексеевка и юноши из школы № 7 города Новокуйбышевска. Победителей поздравил и наградил директор Самарского филиала "Т Плюс" Марат Феткуллов.

"Уверен, что для каждого участника Чемпионата баскетбол — это не просто игра, это образ жизни. Занимаясь спортом, ребята учатся преодолевать трудности, чувствовать ответственность за общий результат, а также работать в команде. Эти важные навыки обязательно помогут юным спортсменам во взрослой жизни", — отметил Марат Феткуллов.

Чемпионат ШБЛ "КЭС-Баскет" стартовал в 2007 году в Перми как региональный. На сегодняшний день он является самым масштабным социально значимым спортивным проектом в нашей стране. В сезоне 2025/2026 годов принимают участие 17 918 команд из 81 региона России.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 03 декабря 2024 13:05 В Самарской области создадут новый баскетбольный клуб

Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

Женя К 29 апреля 2014 08:34 Баскетболисты "Красных Крыльев" провели мастер-класс

Молодцы! Красные крылья так держать!

Фото на сайте

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1