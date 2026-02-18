"Т Плюс" выступил официальным партнером чемпионата школьной баскетбольной лиги "КЭС-Баскет"

В Самаре прошли решающие матчи регионального этапа чемпионата Школьной баскетбольной лиги "КЭС-Баскет". Уже 19 лет компания "Т Плюс" оказывает активную поддержку развитию школьного спорта, выступая официальным партнёром турнира.
Ежегодно десятки тысяч детей по всей стране участвуют в соревнованиях. Для получения путёвки в финал спортсмены должны стать лидерами на внутришкольном, муниципальном, затем дивизиональном и региональном этапах.
В нынешнем баскетбольном сезоне за право быть лучшими боролись 410 школьных команд из 41 муниципального образования Самарской области. По итогам игр представлять регион в финале чемпионата Приволжского федерального округа будут девушки из средней общеобразовательной школы села Алексеевка и юноши из школы № 7 города Новокуйбышевска. Победителей поздравил и наградил директор Самарского филиала "Т Плюс" Марат Феткуллов.
"Уверен, что для каждого участника Чемпионата баскетбол — это не просто игра, это образ жизни. Занимаясь спортом, ребята учатся преодолевать трудности, чувствовать ответственность за общий результат, а также работать в команде. Эти важные навыки обязательно помогут юным спортсменам во взрослой жизни", — отметил Марат Феткуллов.
Чемпионат ШБЛ "КЭС-Баскет" стартовал в 2007 году в Перми как региональный. На сегодняшний день он является самым масштабным социально значимым спортивным проектом в нашей стране. В сезоне 2025/2026 годов принимают участие 17 918 команд из 81 региона России.
Последние комментарии
Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!