БК "Самара" проиграл "Зениту" — 64:113

Баскетбольная "Самара" в 5 туре Единой Лиги ВТБ уступила вице-чемпиону прошлого сезона, питерскому "Зениту" со счетом 64:113.

Первая десятиминутка выдалась равной. Гости выходили вперед за счет штрафных бросков Рэндольфа и Пойтресса, но "трешка" от Шейко вывела подопечных Владислава Коновалова вперед — 7:6. Затем Михайловский, который только вернулся из лазарета, делает 2+1 и счет становится — 10:6. Сине-бело-голубые быстро вернулись, но выйти вперед получилось только в концовке — 26:28.

После перерыва команда Александера Секулича начала наращивать преимущество. Свои очки набирали Емченко и Пойтресс. Когда разница стала +10, Владислав Коновалов отреагировал тайм-аутом, но это не сильно помогло. Роль лидера в отсутствии Михаила Кулагина у волжан взял на себя Дмитрий Чебуркин, который набрал 16 очков, но на перерыв "Зенит" ушел уже с двукратным превосходством — 36:62.

Третья четверть стартовала с рывка от гостей — 13:0, после чего последовал тайм-аут от тренера волжан. У "Зенита" продолжали попадать Рэндольф, Пойтресс и Жбанов, самарцы отвечали точными бросками Михайловского, Косякова и Шейко. За 1:30 до конца пятый фол получил Минченко, он досматривал матч со скамейки. Предпоследняя десятиминутка закончилась со счетом 53:93 в пользу команды Секулича.

В заключительной четверти Чебуркин вновь напомнил о себе, забросив трехочковый. В следующей атаки гости заработали штрафной, который реализовал Рэндольф. Еще одна атака сине-бело-голубых, и 33-летний американец без сопротивления попал из-за дуги — 58:97. За 4:40 до конца игры разрыв был в 54 очка. Как итог — 64:113.

Самыми результативными у самарцев стали Дмитрий Чебуркин (21 очко) и Никита Михайловский (15 очков). У гостей эффективными были Ливай Рэндольф (31 очко), Владислав Емченко (23 очка), Андрей Мартюк (19 очков) и Алекс Пойтресс (16 очков)

Следующий матч БК "Самара" проведет 18 октября дома. Соперником станет МБА-МАИ.