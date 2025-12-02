Команда "Тольяттиазота" выиграла кубок первого чемпионата "Уралхима" по баскетболу

В Тольятти успешно прошел первый корпоративный турнир по баскетболу среди мужских команд предприятий азотного направления группы компаний "Уралхим". Победителем турнира и обладателем кубка стала команда АО "Тольяттиазот".
Турнир проводился с целью популяризации баскетбола, здорового образа жизни и укрепления корпоративного духа среди сотрудников компании. Соревнования объединили коллективы пяти предприятий группы "Уралхим": филиалов "ПМУ" (Пермь), "КЧХК" (Кирово-Чепецк), "Азот" (Березники), "ВМУ" (Воскресенск) и принимающей стороны — "Тольяттиазота". В течение трех игровых дней команды демонстрировали высокий уровень мастерства, спортивный азарт и волю к победе.
Организатором турнира выступило АО "Тольяттиазот". Все игры транслировались в прямом эфире на официальной странице "Тольяттиазот" в социальной сети "ВКонтакте", что позволило следить за ходом соревнований сотням болельщиков во всех регионах присутствия компании.
По итогам соревнований, проходивших по круговой системе, сильнейшей стала команда "Тольяттиазота". В упорной борьбе ей уступили баскетболисты филиала "ПМУ". Третье место заняли спортсмены филиала "КЧХК". Самыми результативными игроками признаны токарь-универсал Денис Фирцак и газоспасатель Виталий Хмелинин из филиала "ПМУ", а также оператор ДПУ "Тольяттиазота" Виктор Гусев. Победители и призеры были награждены кубком и медалями.
Анатолий Шаблинский, генеральный директор АО "Тольяттиазот":
"Организовать первый в истории корпоративный чемпионат азотного направления группы — большая честь и ответственность. Данный турнир — больше, чем просто соревнования, это демонстрация нашей корпоративной культуры, где высоко ценятся не только производственные достижения, но и ориентир на здоровый образ жизни, укрепление командного духа и развитие взаимовыручки. Уверен, что турнир станет доброй традицией, укрепляющей связи между предприятиями группы".
