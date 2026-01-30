Владислав Коновалов: "Не хватило этой атаки в краске, фолов, чтобы перевернуть игру"

После матча с "БЕТСИТИ-Пармой" (74:93) главный тренер БК "Самара" Владислав Коновалов высказался об игре своей команды во второй четверти, прокомментировал будущее Михайловского, планы клуба и объяснил малое игровое время Летино.

— Владислав Николаевич, в том сезоне у клуба рушилась игра в третьей четверти, сегодня это выпало на вторую десятиминутку. Что произошло с командой?

— Неожиданно, ты смотришь, что твоя команда не забивает и ты начинаешь искать все время какого-то козыря. Пробовали ставить игру через Чебуркина и Походяева. Данила, в целом свои очки набрал, но мне лично не хватило атаки в краске, фолов каких-то, чтобы перевернуть игру. Пытаешься стабилизировать двумя штрафными и уже как-то поувереннее становится.

Но в целом у нас этой игры нет, отсутствует доверие. Если игрок хочет чего-то добиться, только тогда все вокруг будут в тебя верить и команда действовать.

— Недавно генеральный директор Единой Лиги ВТБ Илона Корстин сказала, что "Самаре" пока сложно конкурировать из-за ограниченного бюджета, но в то же время есть Никита Михайловский — самый эффективным игрок у самарцев. Ведутся ли переговоры не об аренде, а, например, о полноценном переходе?

— Мы долго за него боролись и еще два года назад, ему говорили: "Пора тебе в Самару, перезагрузить карьеру". Сейчас я его убедил, что все, пора. Два года ЦСКА, хорошие тренировки, он конкурентноспособный, набрался опыта — нужно его реализовать. Где-то он заигрывается, да, порой, может быть, не так эффективен в передачах, есть потери, но его все-таки блокируют. В совокупности он приносит хорошую пользу команде.

— В то же время Корстин говорит про то, что лига ждет от "Самары" дальнейшего плана на будущее. Он уже есть?

— Понятно, что лига должна быть смотрибельна, но мы знаем, через что нам пришлось пройти, и этот груз на нас сейчас все-равно немного лежит и до сих пор нас держит. Давайте окунемся на 8-10 лет назад и начну говорить про самарский баскетбол, почему игроки уезжают. А тут сейчас "Самара" их собирает и заново дает им шанс.

Того же Чеваренкова вы нового увидели и Кузнецова, который играл в Суперлиге. Сейчас взяли Халдеева, есть Чебуркин. То есть те игроки, которые были в Самаре, а играла другая ипостась. Сейчас всех собрали и понятно, им тоже надо дать время на адаптацию. Давайте посмотрим на это и сделаем выводы. Дальше другой спрос будет.

Были похожие проекты: "Минск", "Астана", но ясно одно — Самара сохранилась, как регион для баскетбола. Поэтому будем стараться все вместе, включая всех нас, и болельщиков, и СМИ.

— Недавно команду пополнил первый швед-американец Александр Летино. С чем связано столь малое его игровое время? Сегодня, например, отыграл две минуты.

— Он пришел на тренировку вчера в первый раз, он болел, и таких было прилично. У нас ходил сильный вирус по команде. Вот Глеб Шейко только выздоровел, помог сегодня. Михайловского нет — переболел, но с "Зенитом" будет. Я на "Локомотиве" с температурой стоял, не было голоса, я сейчас более-менее разговаривать могу.

Летино начал процесс адаптации в декабре, сейчас пошла вторая волна. Российский климат суровый. Да, он тренировался перед УНИКСом, но понимаете, легкая тренировка, он начинает набирать форму и опять у него температура. У каждого разный иммунитет.



