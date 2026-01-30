16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Евгений Пашутин: "Мы бы справились, даже если Михайловский был бы на площадке" Владислав Коновалов: "Не хватило этой атаки в краске, фолов, чтобы перевернуть игру" "Самара" потерпела поражение от пермского "Бетсити Парма" Баскетбольную "Самару" покинул Георгий Маруфов "Самара" в Краснодаре уступила "Локомотиву-Кубань" - 79:96

Баскетбол Спорт

Владислав Коновалов: "Не хватило этой атаки в краске, фолов, чтобы перевернуть игру"

САМАРА. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 68
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

После матча с "БЕТСИТИ-Пармой" (74:93) главный тренер БК "Самара" Владислав Коновалов высказался об игре своей команды во второй четверти, прокомментировал будущее Михайловского, планы клуба и объяснил малое игровое время Летино.

— Владислав Николаевич, в том сезоне у клуба рушилась игра в третьей четверти, сегодня это выпало на вторую десятиминутку. Что произошло с командой? 

— Неожиданно, ты смотришь, что твоя команда не забивает и ты начинаешь искать все время какого-то козыря. Пробовали ставить игру через Чебуркина и Походяева. Данила, в целом свои очки набрал, но мне лично не хватило атаки в краске, фолов каких-то, чтобы перевернуть игру. Пытаешься стабилизировать двумя штрафными и уже как-то поувереннее становится. 

Но в целом у нас этой игры нет, отсутствует доверие. Если игрок хочет чего-то добиться, только тогда все вокруг будут в тебя верить и команда действовать.

— Недавно генеральный директор Единой Лиги ВТБ Илона Корстин сказала, что "Самаре" пока сложно конкурировать из-за ограниченного бюджета, но в то же время есть Никита Михайловский — самый эффективным игрок у самарцев. Ведутся ли переговоры не об аренде, а, например, о полноценном переходе?

— Мы долго за него боролись и еще два года назад, ему говорили: "Пора тебе в Самару, перезагрузить карьеру". Сейчас я его убедил, что все, пора. Два года ЦСКА, хорошие тренировки, он конкурентноспособный, набрался опыта — нужно его реализовать. Где-то он заигрывается, да, порой, может быть, не так эффективен в передачах, есть потери, но его все-таки блокируют. В совокупности он приносит хорошую пользу команде.

— В то же время Корстин говорит про то, что лига ждет от "Самары" дальнейшего плана на будущее. Он уже есть? 

— Понятно, что лига должна быть смотрибельна, но мы знаем, через что нам пришлось пройти, и этот груз на нас сейчас все-равно немного лежит и до сих пор нас держит. Давайте окунемся на 8-10 лет назад и начну говорить про самарский баскетбол, почему игроки уезжают. А тут сейчас "Самара" их собирает и заново дает им шанс.

Того же Чеваренкова вы нового увидели и Кузнецова, который играл в Суперлиге. Сейчас взяли Халдеева, есть Чебуркин. То есть те игроки, которые были в Самаре, а играла другая ипостась. Сейчас всех собрали и понятно, им тоже надо дать время на адаптацию. Давайте посмотрим на это и сделаем выводы. Дальше другой спрос будет.

Были похожие проекты: "Минск", "Астана", но ясно одно — Самара сохранилась, как регион для баскетбола. Поэтому будем стараться все вместе, включая всех нас, и болельщиков, и СМИ.

— Недавно команду пополнил первый швед-американец Александр Летино. С чем связано столь малое его игровое время? Сегодня, например, отыграл две минуты.

— Он пришел на тренировку вчера в первый раз, он болел, и таких было прилично. У нас ходил сильный вирус по команде. Вот Глеб Шейко только выздоровел, помог сегодня. Михайловского нет — переболел, но с "Зенитом" будет. Я на "Локомотиве" с температурой стоял, не было голоса, я сейчас более-менее разговаривать могу.

Летино начал процесс адаптации в декабре, сейчас пошла вторая волна. Российский климат суровый. Да, он тренировался перед УНИКСом, но понимаете, легкая тренировка, он начинает набирать форму и опять у него температура. У каждого разный иммунитет. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 03 декабря 2024 13:05 В Самарской области создадут новый баскетбольный клуб

Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

Женя К 29 апреля 2014 08:34 Баскетболисты "Красных Крыльев" провели мастер-класс

Молодцы! Красные крылья так держать!

Фото на сайте

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1